La artista, que es hija de famosa actriz de ‘Pedro, el escamoso’, aseguró que no le gustaba hablar del tema de su papá, pero aun así abrió su corazón delante de sus compañeros y los televidentes.

Estévez contó en ‘Masterchef’ que tuvo la ausencia de su papá, pues creció con él hasta los 11 años, pero después ella y su mamá tuvieron que cortar todo tipo de contacto con él.

“Tuvo problemas también en su vida y se enloqueció y ya tuvimos que cortar comunicación con él, mi mamá y yo. Eso me ha afectado mucho como con las relaciones que tengo con los hombres, no solo en aspecto amoroso, sino en general”, declaró la protagonista de ‘La primera vez’, serie de Netflix, que estuvo al borde de la muerte.

La joven preparó un ramen inspirada en esa situación que recordó en RCN. Con ese plato, logró llevarse muy buenos comentarios de los chefs, como se aprecia en este video:

¿Quién es el papá de Francisca Estévez, de ‘Masterchef’?

Es una de las grandes preguntas que hay entre el público, pues, hasta el capítulo 45 del programa, la actriz no había mencionado a su progenitor.

De él no hay mucha información, pero la mamá de Estévez, Bibiana Navas, ha comentado que hace varios años se enamoró de un modelo por el que dejó todo y se radicó en Miami, Estados Unidos. No obstante, allá él empezó a maltratarla por lo que ella se fue con sus dos hijos (uno nació fruto de su amor con un hombre llamado Raúl García) lejos de él.

“[…] Me tocó llamar varias veces a la policía en Estados Unidos. Él tiene muchos problemas, no sé si mentales, muchas adicciones. Para mí fue terrible, pues estaba allá sin mi familia, y me tocó salir huyendo prácticamente” contó Navas tiempo atrás, según La Vanguardia.

Aunque nunca ha confirmado si el modelo es el papá de su hija, hay varias similitudes en las historias que las dos contaron.