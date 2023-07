El popular ‘Senséi’ es el capitán del equipo Alpha y se ha destacado como uno de los concursantes más fuertes del programa gracias a su experiencia en carreras de obstáculos.

El risaraldense ha mostrado carisma a lo largo del programa y vocación de ayuda a sus compañeros con prácticas físicas y espirituales con las que busca ser guía y apoyo para ellos.

De hecho, es tecnólogo en entrenamiento deportivo y tiene un gimnasio en Pereira, su ciudad, pero su vida no ha sido siempre color de rosa, ya que pese a ser hijo de un agente de la Policía Nacional, estuvo vinculado con organizaciones al margen de la ley, según el mismo confesó.

El competidor se abrió en entrevista con ‘La red’, programa del Canal Caracol en el que dio a conocer los motivos por los que se tuvo que ir del país luego de la muerte de uno de sus compañeros.

“Mi papá era policía”, comentó antes de explicar a qué se dedicaba en su juventud: “Yo trabajaba con ciertas personas… en cosas oscuras y me ganaba la plata”.

Y añadió sobre su salida de Colombia: “A uno de ellos, que en paz descanse, lo mandaron a ‘dormir’, entonces yo dije: ‘Me voy”. Aproveché y me fui; había un amigo y me recibió. Duré 3 años y medio en Panamá”.

En ese instante le preguntaron si se sintió en peligro y debió escapar, pero gambeteó el tema: “No… ¿Escondido de quién? Simplemente quise cambiar, era muy joven, a uno le pagaban bien y uno se sentía ‘wow’”.

Fue por ello que especificó las funciones que cumplía en ese tipo de organizaciones.

“Yo trabajaba como un acompañante, era como un lavaperros. Acompañaba a personas que trabajaban en cosas no legales”, detalló.

No obstante, aclaró que su vida cambió y que ahora tiene otro rumbo, pues se desempeña como entrenador personalizado en su propio negocio.

“Si me gano el ‘Desafío’, me gustaría invertir en propiedad raíz y en tener un terreno para adecuar el gimnasio como me gustaría”, finalizó.

