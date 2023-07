Luego de la eliminación del actor Álvaro Bayona, los participantes tomaron la decisión de llegar al set con pijamas, con las que ilustraron a detalle sus personalidades. Sin embargo, pasaron de la alegría a la tristeza al abrir la caja misteriosa.

Los participantes de ‘Masterchef celebrity’ se encontraron con nada; es decir, tenían que cocinar en honor a sus vacíos. Se trató de un reto marcado por el sentimentalismo y en el que algunos contaron algunas experiencias no tan agradables que vivieron.

Por ejemplo, la actriz Zulma Rey fue una de las que se atrevió a hablar de un tema sensible: la muerte de su padre. Según detalló en el capítulo 45, no tiene recuerdos de él porque fue asesinado cuando ella solo tenía cuatro meses.

La actriz contó que en sus primeros años de vida creía que no extrañaba a su papá por la sencilla razón de no recordarlo, pero con el tiempo cambió esa premisa y ha aprendido a sentir ese dolor y a extrañarlo.

“Cuando yo tenía cuatro meses lo mataron. En algún momento dije: ‘Uno no extraña lo que no tiene, yo como no tuve papá, no lo extraño, pero cuando empecé a crecer y me di cuenta del vacío tan grande’. Ahí entendí que me hizo mucha falta”, relató.