‘Masterchef Celebrity’, del canal RCN, ya va en una etapa avanzada, pues varios participantes han salido por distintos errores y la tensión en la cocina es cada vez mayor.

Sin embargo, se han presentado sorpresas, como la salida de Luces Velásquez, la actriz antioqueña que fue la penúltima eliminada por presentar un pescado con una salsa cruda que no era “apta de llevar al atril”, según le dijeron los jueces.

Esto fue sorpresivo porque Luces se veía como una de las competidoras más fuertes, que incluso podría llegar a ganar este importante concurso de cocina reconocido a nivel mundial.

No obstante, la actriz aseguró que no la había pasado muy bien, porque la competencia y ella no van de la mano. “La verdad es que como cualquier ‘reality’ es una competencia y ese es el formato, pero yo no estoy construida con ese formato porque en mi casa siempre nos ayudamos entre todos“, dijo la actriz en el programa ‘Bravissimo’.

Luces Velásquez se liberó en Bravissimo

De hecho, como bienvenida al programa del canal CityTV, los presentadores pusieron a la actriz de ‘Betty, la fea’ a cocinar un calentado antioqueño en un tiempo determinado.

Sin embargo, en un punto Marcelo Cezán le gritó que le quedaban cinco minutos, tal como lo hace Claudia Bahamón en el concurso de cocina, a lo que la actriz le gritó “¡Cállate! No quiero saber de tiempo” y agregó: “Uf, aquí si puedo gritar y desahogarme. Eso es muy estresante”, concluyó.

Finalmente, Luces presentó un calentado con arroz, frijoles, chicharrón y huevo frito que, según los presentadores del programa matutino, olía y se veía muy provocativo.

Por otro lado, la artista de 62 años de edad agregó que la verdad si pensó mucho en si participar en el concurso de cocina o no, ya que para ella cocinar no debe hacerse con afán sino con mucho amor y sin estrés.

“La verdad es que a mí me gusta ir, comprar las cosas, llegar a la casa, lavar las verduras y cocinar con amor, pero en ‘Masterchef’ ya estaba todo ahí, lo cual era magnifico, pero tocaba correr mucho con los platos y así no disfruto cocinar“, agregó.

Y sentenció: “Pero yo realmente lo hice pensando en lo que me gusta la cocina y la expresión que implica la comida, esa reacción de satisfacción infinita que espera el cocinero de quien recibe el plato, porque yo creo que cocinar es un acto de amor. Es una manera de dar afecto”.