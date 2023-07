Este viernes 14 de julio en el capítulo 44 del ‘reality’ de cocina del Canal RCN se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación.

La prueba estuvo marcada por el llanto y la desesperación que sufrió Martha Isabel Bolaños, quien se frustró antes de empezar a cocinar por un ingrediente que no encontró para su preparación.

El reto consistía en hacer un plato libre, por lo que algunos ya tenían lista la receta que iban a elaborar.

La primera en ser evaluada fue Daniela Tapia, quien recibió buenos comentarios pese a que su preparación no llenó del todo a los tres chefs. Luego de ella pasó ‘la Pupuchurra’, quien tampoco logró sorprender con su plato.

La sorpresa de la noche fue Natalia Sanint, que dejó con la boca abierta a los jurados y la enviaron directamente al balcón, salvándose de inmediato de una posible eliminación.

Álvaro Bayona pasó al frente y, pese a que obtuvo buenas apreciaciones, el jalón de orejas se lo llevó por la simpleza de su preparación, pues los jurados consideraron que le faltaron acompañamientos.

‘El Negrito’ fue el último en ser evaluado y presentó un plato que ya había cocinado anteriormente, por lo que le pidieron innovar en próximas oportunidades.

Quién fue el eliminado de ‘Masterchef’

Después de la deliberación de los jueves, el chef Nicolás de Zubiría fue el encargado de dar el nombre de quien abandonó la cocina.

“Cocineros, buen reto de eliminación, sobre todo marcado por la sazón. No tuvimos ningún plato desabrido, maluco y en todos había cosas ricas para comer. Claramente, uno de ustedes tuvo un plato que no logró estar en la misma línea de todos los demás”, dijo el chef cartagenero.

Después de unos segundos de silencio, De Zubiría finalmente dio a conocer que el actor Álvaro Bayona era el nuevo eliminado de ‘Masterchef Celebrity’.

Al escuchar esto, los demás participantes mostraron su tristeza por despedir a uno de los compañeros más queridos y respetados.

“Se nos están yendo los grandes”, “voy a llorar”, “se fue por un plato sin guarnición”, “no me esperaba eso”, “se están yendo nuestros polos a tierra”, fueron algunos de los comentarios de algunos cocineros.

De Zubiría volvió a intervenir y le explicó cuáles fueron los errores que lo sacaron de la competencia.

“Álvaro, sustentaste tu plato de muy buena manera, básicamente lo que tuvimos fue un muy buen pedazo de pollo, fantásticamente cocido, pero tu plato se quedó corto de más cositas y eso es lo que te tiene saliendo el día de hoy”, le dijo el chef.

Bayona agradeció a los jurados por las enseñanzas y lamentó haber salido en ese punto del programa.

“Yo no quería salir, pero esa es la posibilidad en un juego siempre y ahora me tocó partir. Yo podría haber crecido más dentro del juego, pero creo que llegué a un punto al que no esperaba llegar”, dijo el actor después de conocer la decisión.