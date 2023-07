Este jueves, los 6 participantes con delantal negro se enfrentaron en una prueba muy distinta a las que estaban acostumbrados, pues los tres jurados iniciaban una preparación y los participantes serían los encargados de terminarla.

(Vea también: Claudia Bahamón no bajó de “mandona” a famosa en ‘Masterchef’; se sinceró en redes)

La dificultad del reto era que los chefs no tenían contacto alguno con los concursantes, por lo que ellos mismos debían tratar de entender y seguir la idea inicial.

En el caso de Daniela Tapia, el chef Jorge Rausch (que hace poco soltó lágrimas por una eliminación del programa) le dejó casi listo un pollo al curry, el cual estaba acompañado de un arroz. Sin embargo, la actriz no pudo sorprender a los jueces e incluso llegó a tener una discusión con uno de ellos.

—Faltan unas maticas para decorar— le dijo Christopher Carpentier.

—Yo las puse, míralas [señaló el plato]— respondió Tapia.

—¿Dónde, con el tiempo florecieron y se fueron?— preguntó en tono irónico el chef.

La actriz contestó, pero esto no fue bien visto por sus compañeros, quienes se preguntaban entre sí por qué le peleaba al chileno.

—Es que a ella no le gustan las maticas, dice que le sobran en un plato— le contó Carpentier a Nicolás de Zubiría.

—Es que siempre que voy a un restaurante y el plato tiene maticas se las corro, no me como ninguna— argumentó la artista.

Lee También

Jorge Rausch hizo buenos comentarios de la preparación, aunque reconoció que le faltaba sal. No obstante, De Zubiría se fijo en el arroz y se dio cuenta de que no estaba en su punto y esto provocó frustración en Tapia.

“No es un arroz que esté bonito, esponjoso…”, comentó el chef, pero fue interrumpido por la actriz, que trató de meter la mano en el plato pero Carpentier lo evitó.

La apreciación del chef cartagenero no le gustó mucho a la cubana, quien entre lágrimas expresó su frustración.

“Siempre me pasa algo. No me sale, no sé cocinar”, aseguró.