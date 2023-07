Este miércoles se llevó a cabo un nuevo reto de campo en ‘Masterchef’, donde los nueve participantes que tenían delantal negro se vieron las caras en una prueba hecha por equipos de tres integrantes.

Según lo explicado por los jurados, los tres equipos debían cocinar 2 tipos de frito, uno relleno y uno plano, y para ello tenían 75 minutos.

Los comensales eran los otros participantes que ya tenían pin de inmunidad y un grupo de cultivadores del llano, donde se ejecutó la prueba.

Durante la preparación, todos los equipos tuvieron algún tipo de inconveniente, pero los que se vieron más apretados (por el tiempo principalmente) fueron los de la escuadra azul: ‘El Negrito’, Diego Sáenz y Álvaro Bayona.

Una vez en la evaluación, los tres equipos recibieron buenos comentarios por parte de los jueces, pero el plato de Sáenz decepcionó en especial a Christopher Carpentier por ignorar una sugerencia que les dio durante la prueba.

—Ustedes tenían un guacamole ya listo, un hogao andando, iban a hacer unos chips de plátano— dijo el chileno, tratando de entender cuál había sido el error del equipo azul.

—Chef nos tocó correr mucho al final, pero creo que logramos llegar, por lo menos, a lo que nos habíamos propuesto— contestó Diego Sáenz.

—Cuando entré les dije: ‘Les quedan 20, atentos’. Tenían listo el relleno de la papa, tenían la papa lista, el hogao listo, el guacamole listo, el aceite caliente… ¿dónde fallaron?— preguntó el jurado.

—Estábamos en la vía, pero en un momento sentimos que había que movernos con los plátanos y seguir con las papas…— respondió Álvaro Bayona, pero fue interrumpido por Carpentier.

—Ah, o sea no me hicieron caso… solamente les quiero decir que tuvieron la visita de uno de los de alta gama y no la aprovecharon— dijo en tono alto el chef, desatando la risa de los concursantes.

—Salieron como reloj de arena— agregó Nicolás de Zubiría.

Al escuchar esto, Sáenz se mostró sorprendido y fuera del set aseguró que no está mal dejar pasar algunas de las recomendaciones que les dan los jurados.

“Yo soy de los que piensa que no siempre hay que hacer caso porque uno también está acá para tomar decisiones como individuo y como equipo”, mencionó en tono serio.

Al final, el equipo rojo, conformado por Juliana Galvis, Juan Pablo Barragán y Nela González fue el ganador, se quitó el delantal negro y se salvó del reto de eliminación.

Acá, un video de los ganadores: