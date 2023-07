‘Masterchef celebrity’ sigue avanzando en esta edición 2023 y cada vez son más duras las pruebas que afrontan los famosos para evitar tener con un delantal negro y quedar en riesgo de salir. Pero a los retos de cocina, se sumó una prueba en contra de la naturaleza, ya que tuvieron que cocinar al aire libre mientras caía un fuerte aguacero.

En la pantalla del Canal RCN se vieron los 2 capítulos que tuvieron lugar en los Llanos Orientales y hubo muchas situaciones para destacar y polemizar. Pero detrás de cámaras ocurrieron cosas y una de estas tuvo relación con la lluvia que empezó a caer cuando estaban llevando a cabo una prueba de fritos. Y todos saben lo que implica que caiga agua mientras el aceite está caliente.

Y la producción del programa, para intentar evitar que el clima dañara la prueba, puso en práctica todo tipo de rituales, agüeros y costumbres colombianas.

En la cuenta de Instagram del programa compartieron un video en el que participan Juliana Galvis, Carolina Acevedo y Juan Pablo Barragán. Ellos fueron convocados por ser primogénitos en su familia y los pusieron a soplar con fuerza hacia el cielo, siendo una de las tradiciones colombianas para ayudar a evitar la lluvia.

Además de eso, también pusieron un par de cuchillos clavados en el suelo y haciendo una forma de cruz, para cumplir otro de los rituales que, supuestamente, funcionan para evitar la caída del agua. Y así lo dijo Acevedo en el video publicado por la cuenta de ‘Masterchef’:

“En serio, los cuchillos y los primogénitos [sirven]. Ayer dejó de llover y salió un solazo. Entonces, no sople tanto para que no salga tanto sol [risas]… No sople más porque sale el sol”.