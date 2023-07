Ya sea en sus redes sociales o en con sus siempre animadas intervenciones durante las diferentes temporadas de Masterchef, Claudia Bahamón siempre está dando de qué hablar en el país. La presentadora se roba el show con su dulzura y ocurrencias, pero ahora es su salud la que tiene hablando a sus seguidores.

‘Lo sé todo’ fue el encargado de dar la noticia a través de sus redes, dando detalles sobre los problemas que habrían llevado a la famosa al hospital:

Bahamón ya se había referido a estos problemas en el cuello y su columna a través de sus redes sociales. Lo hizo hace poco en Instagram, en una actividad que se hizo muy popular: revelar diez detalles que los otros no conocían de su vida:

“Tengo un dolor de cuello crónico desde hace más de 15 años que me va a chiflar. Se me duermen los brazos hasta las manos y la pierna derecha. Hace mes y medio me hice una intervención en la cervical que no me sirvió para nada”, confesó.