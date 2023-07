Claudia Bahamón, quien hace poco se quejó de los precios de los tiquetes a Neiva, es uno de los rostros más reconocidos del país, y ha sido una presentadora importante de varios programas de televisión nacional. En una publicación quiso revelar detalles de su vida privada.

Entre lo que contó dijo que no celebró sus cumpleaños por 25 años, debido a una trágica experiencia, pues su entonces novio murió mientras celebraba sus 15 años, lo que le causó un pánico a realizar cualquier fiesta. En su cumpleaños 40, decidió festejarlo por insistencia de sus amigas.

La presentadora de Masterchef confesó además que sufre de un dolor crónico, que la aqueja desde hace 15 años, y que ha intentado a través de diferentes tratamientos eliminarlo. Sin embargo, no ha sido posible.

Qué dolor tiene Claudia Bahamón

El dolor se ubica en el cuello, y le produce que se le duerman los brazos, las manos y la pierna derecha, esto aseguró la va a chiflar, pues, hace un mes y medio, se sometió a una intervención cervical, pero no le sirvió.

Además, contó que lleva 32 años sin comer pollo, pues no lo hace desde los 12 años, que no puede bañarse con agua fría, que tiene tres hermanos y que es una mujer que prefiere madrugar y no trasnochar.