En entrevista con ‘Diva Rebeca’ el polifacético actor Biassini Segura abrió su corazón para hablar de la relación de más de 12 años que tiene con su esposa:

“Ella era como un crush, yo ni sabía que iba a hacer televisión. No estaba en mis planes nunca, me parecía divina y en un momento la miraba y no creía que fuera real. Luego de muchos años, la vi en un proyecto que dirigía Rodrigo Candamil, yo le digo a ella que fue amor a segunda vista, cuando la vi entrar no la reconocí. Yo ya había hecho una novela, no estaba empezando en el medio, así que no era una aparecido. Yo en ese momento ya estaba buscando mujer”.