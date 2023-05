Majida Issa, famosa por sus papales en gran cantidad de novelas y series de éxito en la televisión colombiana e internacional, no tiene trabajo desde el año 2022 y lo confesó en una entrevista con ‘Lo sé todo’. Y a pesar de haber ganado un premio muy importante por su aparición en ‘Noticia de un secuestro’, justamente esa fue su última incursión en la actuación.

Es extraño que la sobrina de Miguel Varoni, con tanta experiencia y exposición, esté pasando por dificultades para poder conseguir un papel que haga honor y saque sus capacidades actorales. Pero ella reconoce que es una realidad y que también afecta mentalmente a los que pasan por estas etapas.

(Lea también: Si fuera por chismes tengo 50 amantes: Majida Issa volvió a hablar de Mark Tacher)

Majida Issa confiesa que no tiene trabajo hace un año

En la mencionada entrevista con ‘Lo sé todo’, Majida Issa recordó que hace pocos días recibió el reconocimiento como mejor actriz en los ‘Premios Platino’ 2023, y resaltó que se sorprendió por haber ganado: “Pensé que era para Amparo Noguera. No sé por qué uno no piensa que es pa uno. Me hubiera encantado que era para mí, para preparar el discurso [risas]”.

Pero la alegría de ese comentario cambió cuando se refirió a la falta de trabajo desde que terminó su papel en ‘Noticia de un secuestro’, justamente la serie que la hizo merecedora de la distinción. La nacida en San Andrés aceptó esta situación, así como hace un tiempo se mostró preocupada por quemaduras en su cara:

“Desde que hice ‘Noticia de un secuestro’, que fue en mayo del año pasado, llevo casi un año sin trabajo. Creo que lo más difícil no es cuando llegan los personajes, sino cuando no estás trabajando”.

Majida Issa confiesa que lleva más de un año sin trabajo" class="embed-responsive-item">

Aunque no parece grave, ya que Issa ha tenido buenos papeles en el último tiempo, hay que manejar los temas mentales y anímicos. Esto es delicado y la actriz lo dice por experiencia y por este mal momento: “Sientes que nada está fluyendo, sientes frustración porque no te salieron los proyectos que querías. Cuando llevas cinco o seis ‘castings’ y la respuesta es –No. No. No–, lo más difícil es controlar la cabecita y decir –Ok, no es para mí, respira, ya va a llegar–”.

La misma Majida Issa resaltó que después de la pandemia del COVID-19 cambiaron muchas cosas y no se puede ocultar la afectación al tema emocional: “El momento más retador y difícil es la temporada larga sin trabajo. El año pasado fue muy confrontante y muy duro, después de la pandemia, poder arrancar otra vez fue muy difícil. Emocionalmente, también lo fue”. Y aunque no habla de pasar por una crisis o algo delicado, acepta que las respuestas negativas van sumando presión:

“Lo difícil está en trabajar con la cabeza, con nuestras frustraciones y con la respuesta –no–. Es una constante en esta carrera y uno tiene que aprender a lidiar con eso”.

Lee También

Por ahora no hay rumores de un nuevo papel en el que se vea a Majida Issa dando todo su potencial como actriz, lo llamativo es que pareciera que los buenos trabajos y los premios la alejaran de esas nuevas novelas y series que salen, pero que ya no la tienen en cuenta.

Novelas y series de Majida Issa

‘El cartel de los sapos’, ‘Los caballeros las prefieren brutas’, ‘A corazón abierto’, ‘Amor sincero’, ‘La ronca de oro’, ‘Lady, la vendedora de rosas’, ‘Sin senos sí hay paraíso’; en donde sufrió un accidente, ‘La Guzmán’, ‘Enfermeras’, ‘Noticia de un secuestro’, ‘Leandro Díaz’; nombres de producciones que enriquecen la hoja de vida de Majida y que parecen no pesar para conseguir un trabajo en la actualidad.