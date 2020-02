green

La artista aseguró, otra vez, que solo tiene una amistad con Mark y que en ‘Operación pacífico’ únicamente sostuvieron una relación laboral y no un amorío que acabó con el matrimonio de él, como se especuló.

“Mark es mi amigo y, además, un compañero maravilloso; yo haría 300 novelas, series, películas con él, porque es un compañero generoso, estudioso, respetuoso de la escena. Trabajamos muy bien juntos. Es mi amigo, sin duda, y todo el resto de chismes que han salido son falsos”, expresó Majida en ‘Lo sé todo’, como se vio en la emisión de este martes.

Ahí, además, la famosa negó cualquier noviazgo (cabe recordar que también la estaban involucrando con el director Juan Carlos Mazo), y aseguró que a su vida llegará una pareja en el momento que tenga que ser, pero por trabajo no ha podido establecer una relación.

“Si nos guiamos por los chismes, yo ya tengo dos hijos, me he casado y divorciado mil veces, tengo 50 amantes, ¡pero no! Yo estoy solita y feliz. Estoy bien, tranquila; no tengo ansiedad de tener una pareja, ya llegará. Creo que también el ritmo en el que he venido trabajando estos últimos tres años ha sido vertiginoso y eso tampoco permite mucho que uno se concentre en su vida personal… o por lo menos en el tema de pareja. Pero ya llegará, cada cosa a su tiempo”, manifestó.

No obstante, señaló que en este momento siente que ya está preparada para darle paso al amor, pues ha logrado cerrar situaciones sentimentales pasadas.

“Este proceso de estar solita para mí ha sido maravilloso, confrontador; he podido solucionar todas esas tristezas que uno tiene guardadas de relaciones pasadas. Me siento tranquila. Creo que he hecho la tarea de sanación requerida para que en algún momento suceda”, puntualizó.

Esta es la segunda vez que la celebridad habla en un medio sobre el chisme con Mark; la primera fue con ‘la Negra candela’, donde dio una versión similar, pero además sugirió que todo podría estar relacionado con el estreno de ‘Operación pacífico’ y un “mal manejo de la prensa”. Fue algo “con malas intenciones”, puntualizó.