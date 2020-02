Mattias Bylin, como es el nombre del piloto que le robó el corazón a la artista desde hace varios años, se atrevió a probar suerte frente a las cámaras e hizo parte de un capítulo en el que ‘Irene’ daba un concierto.

Mientras el personaje interpretaba con gusto una canción, al voltearse, un hombre del público (Mattias), aprovechó para agarrarle la cola y ella, indignada, se devolvió y le dio una cachetada.

“No, no señor, eso no se hace. Me hacen el favor y paran la música ya. No señor, eso no hace parte de mi ‘show’. Eso es una falta de respeto“, fue lo que gritó ‘Irene’ para los asistentes.

Así se vivió el momento, que fue compartido por un tuitero:

Además, Bylin también destacó su participación en la novela y aseguró que fue un honor vivir de cerca la labor de su esposa, aunque reconoció que la actuación no es lo suyo.

“Tengo una esposa de admirar“, destacó en el post del carrusel de fotos que publicó en Instagram:

Aquí, su publicación: