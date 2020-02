En su trino también llamó a Jesucristo “el mamerto de los cielos”:

Yo no sé por qué tanto facho es fanático de Jesucristo, el más mamerto de todos. El mamerto de los cielos.

Aunque su opinión tuvo unos 14.000 ‘Me gusta’, entre las alrededor de 2.000 respuestas había muchas que no la tomaron bien, sobre todo aquellos que, más que por la parte de los “fachos”, se indignaron por la palabra “mamerto”.

Me sentí ofendido. ¿ como es posible que esta Mujer trate de mamerto a Jesucristo ? 😱😱😱 https://t.co/T7mEHnepi7

Si señora: me dolió el corazón, que un ser humano trate mal al dueño de la vida, al que dio su vida por todos nosotros; el corazón de esa mujer está definitivamente muy mal. ¿ qué espíritu maligno se le metió a @Margaritarosadf ? 😱😱😱😳 que miedo 😳

Muy atrevida la postura de esta señora, no hay ninguna necesidad de referirse en esos términos de Jesucristo o la divinidad que sea, se nota su falta de respeto y tolerancia, mal hecho !!!

Incluso algunos no creyentes se metieron en la colada:

Creo que los creyentes en Jesucristo (no soy uno de ellos) merecen respeto. https://t.co/00Ly6rm4vn

Pero fue en las respuestas a esos comentarios indignados que la actriz encontró el apoyo con otros que incluso resultaron muy sesudos y reflexivos:

No entraré en asuntos religiosos pero sé que el sarcasmo de MR fue bien intencionado e incisivo con elementos culturales profundos. No pretendo polemizar, solo busco precisar. Llego hasta aquí en ese asunto. Saludos.

También era un revolucionario por supuesto y no le gustaba el sistema a eso vino a dejar un modelo a seguir .. Como muchos otros y así lo ven los judios creo … y para otros es el 🔝 Y lo era el mundo a.c y d.c así d Fácil ! Y nadie lo niega !! Yo le copio … Era un Bacan !!

Soy creyente en Jesucristo y no, no me molesta que lo reconozcan tan mamerto como es… Digno hijo de su madre: “derriba del trono a los poderosos y a los ricos los despide vacíos…” Canta la Virgen en el Magnificat 😍😍😍 @Margaritarosadf

— Almaroa (@jalmaroa) February 4, 2020