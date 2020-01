green

“La relación habría surgido en Bogotá, en medio de las grabaciones de esta serie [‘Operación Pacífico’, de Telemundo], en la que ambos hacen parte del cuerpo policial [y son protagonistas]”, dice la reciente edición impresa de la revista.

La publicación agregó que este aparente noviazgo hizo que Mark terminara con la actriz Cynthia Alesco, con quien se casó por lo civil en mayo de 2019. “La relación habría propiciado el fin del matrimonio del actor manito”, dice el medio.

Una versión similar tiene el portal sensacionalista de México TVNotas que, incluso, publicó una entrevista con una supuesta fuente que les aseveró que Mark y Majida sí comenzaron un romance mientras esta actriz era “confidente” de la esposa de él, pues ambas tuvieron buen ‘feeling’ en las grabaciones de la serie, ya que Cynthia también tuvo un papel ahí.

No obstante, ese mismo informante aseguró que la infidelidad en general (esta no sería la única) no fue el detonante para que Cynthia se separara de Mark; habría otro antecedente: el temperamento del actor.

“Cynthia estaba muy enamorada de Mark, tanto, que le dejaba pasar muchas cosas, pues él es muy ‘ojo alegre’, pero como ustedes lo publicaron hace poco, después de casarse por lo civil, él cambió bastante, se volvió agresivo con Cynthia, lo cual por supuesto ella no podía tolerar. […] Los últimos meses del año pasado fueron un infierno para ella, pero terminó dándose cuenta de que no había manera de salvar su matrimonio porque él no ponía de su parte para cambiar”, se lee en TVNotas, donde la fuente continuó:

“Cynthia ya no pudo más y hace unas semanas se salió de la casa en la que vivían en Colombia y vino para México. […] Su relación acabó por el mal carácter de él y por sus infidelidades. Mientras estuvieron viviendo en Colombia para hacer una serie, él le fue infiel varias veces. Mark tuvo sus amoríos con Paola Paulín, pero no solo le puso el cuerno con ella, sino con muchas más. Pero hay una en particular, su última aventura [con Majida], que ahora que se entere Cynthia, le va a doler en el alma, porque a ella la consideraba su amiga”.

Esta no sería la primera vez que Tacher es señalado de ser agresivo con una pareja; en el pasado se dice que su matrimonio con la colombiana Mónica Fonseca se acabó por lo mismo, por maltrato.

Por su parte, Majida también ya ha salido con otros colegas: tuvo relaciones con Andrés Sandoval y Mijail Mulkay.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado ni desmentido esta información entregada por Vea y TvNotas esta semana.