Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, se pronunció este 1 de octubre de 2026 tras conocerse que la Fiscalía General de la Nación judicializó a ocho personas, incluido él, por supuestas irregularidades vinculadas con la interventoría del puente de la calle 60. En un comunicado dirigido tanto a los ibaguereños como a los tolimenses, Hurtado fue enfático al afirmar que enfrentará el proceso judicial bajo el principio de presunción de inocencia. Manifestó que durante su paso por la Alcaldía obró con transparencia y defendió cada una de las decisiones adoptadas en relación con los proyectos ejecutados.

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En palabras textuales, Hurtado sostuvo: “No acepté los cargos que me fueron formulados en la investigación relacionada con el puente de la 60”. Además, indicó estar convencido de que sus actuaciones siempre estuvieron guiadas por la legalidad y la transparencia administrativa. Con respecto al puente de la calle 60, obra que ahora es objeto del proceso judicial, Hurtado aseguró que durante su administración se logró dejar el proyecto en ejecución y con la totalidad de los recursos asignados y garantizados para su construcción. “Esta obra la dejamos en marcha y con la totalidad de los recursos garantizados. No se ha perdido ni un solo peso del erario”, subrayó en su declaración oficial.

De acuerdo con la información facilitada por la Fiscalía, el contrato que está siendo investigado corresponde al de interventoría de la obra, cuyo valor supera los $2.997 millones. Según el ente acusador, a la firma encargada de la interventoría se le efectuaron pagos que sobrepasaron los $1.000 millones, a pesar de que para ese momento el avance de la construcción era inferior al 6 %. Justamente, estos hechos habrían dado pie a la judicialización no solamente de Andrés Fabián Hurtado, sino también de siete personas más involucradas en el proceso.

En su defensa, el exalcalde también resaltó el balance de su mandato en otras áreas, haciendo alusión a importantes proyectos como el acueducto complementario, el Hospital de Picaleña, la construcción de infraestructura deportiva, megacolegios y el Panóptico de Ibagué. Finalmente, expresó su confianza en las instituciones judiciales y reiteró que asumirá su defensa jurídica convencido de su inocencia.

¿Por qué está siendo investigado Andrés Fabián Hurtado por el puente de la 60?

La Fiscalía General de la Nación investiga a Andrés Fabián Hurtado y a otras siete personas por presuntas irregularidades relacionadas con la interventoría de la obra del puente de la calle 60 en Ibagué. Según el ente acusador, se habrían hecho pagos superiores a $1.000 millones al consorcio interventor cuando la ejecución de la obra apenas superaba el 6 %, lo cual pone en duda la correcta administración de los recursos públicos asignados al contrato, valorado en más de $2.997 millones.

¿Qué es la interventoría en obras públicas y por qué es importante?

La interventoría en obras públicas es el proceso de supervisión y control técnico, financiero y administrativo de un proyecto, que busca garantizar el correcto uso de los recursos y la adecuada ejecución de las obras. Su función es fundamental para asegurar la transparencia, el cumplimiento de los contratos y la calidad de la infraestructura construida, evitando irregularidades y pérdidas de dinero del erario público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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