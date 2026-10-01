El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un evento sísmico de magnitud 3.2 registrado este jueves 1 de octubre de 2026, en una zona ubicada en el área de límites de Puracé, Cauca.

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De acuerdo con el SGC, el movimiento ocurrió a las 6:40 p. m., hora local, según el boletín de la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en Colombia.

El SGC estableció una profundidad de 9 kilómetros, por lo que se trató de un evento de poca profundidad. El reporte ubica el epicentro en el área identificada como Área en Litigio Límites (Puracé – Cauca).

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La información corresponde a la actualización publicada por el Servicio Geológico Colombiano para este evento, con la magnitud y profundidad reportadas en el boletín más reciente.

¿Cómo reportar si sintió el temblor?

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con la plataforma Sismo Sentido, mediante la cual los ciudadanos pueden informar si percibieron un movimiento telúrico y aportar datos sobre cómo fue sentido en diferentes zonas.

Estos reportes ayudan a complementar el seguimiento que realizan los especialistas sobre los eventos sísmicos registrados en el país.

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