Por: El Espectador

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El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Rodrigo Lara, se encuentra elaborando un decreto cuyo eje central es la creación del "Sistema de Información sobre Guardias Indígenas". Esta iniciativa, aún en fase de borrador, ya ha causado controversia dentro de las comunidades indígenas, especialmente por el posible impacto que tendría sobre sus derechos y autonomía. El decreto modificaría la normativa que regula las funciones de esa cartera y ubicaría el sistema bajo la supervisión de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, estableciendo que su uso será "exclusivamente informativo". Según el objeto del sistema, citado por El Espectador, su finalidad es "facilitar la interlocución con dichas autoridades, la coordinación entre las entidades públicas y la articulación de las medidas de fortalecimiento, protección y reparación en las que participan las guardias indígenas". El texto insiste en que lo propuesto "desarrolla y fortalece aspectos del ejercicio del derecho de asociación y de la autonomía de los pueblos indígenas".

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No obstante, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), a través de la Guardia Indígena, publicó un rechazo contundente a la medida, al recalcar que estas organizaciones surgen de la autodeterminación de los pueblos indígenas y no "del reconocimiento, autorización o reglamentación del Estado". Enfatizaron que sus tareas se centran en "la defensa y la protección de la vida, el territorio, la comunidad, la autonomía, los derechos humanos y la paz, ejerciendo una labor ancestral, colectiva, civil y comunitaria". Por ello, en el pronunciamiento del CRIC se advierte que iniciativas como esta del Ministerio del Interior pueden representar un "riesgo latente", ya que la información solicitada podría emplearse como mecanismo de "seguimiento, vigilancia, estigmatización, individualización o judicialización" de quienes lideran legítimamente procesos de defensa territorial y comunitaria. En consecuencia, pidieron al Gobierno abstenerse de adelantar cualquier acción que pueda vulnerar o menoscabar los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos indígenas, recordando que las guardias no forman parte "de las políticas de gobiernos de turno".

El borrador expresa también que el sistema de información no será "constitutivo ni declarativo", es decir, que el solo hecho de registrar información sobre una guardia indígena no implica su constitución formal ni le otorga funciones, certificaciones ni atribuciones y que, de acuerdo con el Ministerio del Interior, no se examinará ni calificará la decisión autónoma de las comunidades de reconocer sus guardias. La información que se solicitaría incluye: manifestaciones de reconocimiento de la guardia por parte de la autoridad indígena, actos o documentos que lo respalden, identificación de la comunidad, resguardo o territorio, denominación de la guardia, autoridades responsables, número de integrantes, fecha de reconocimiento y datos de contacto para la interlocución con entidades públicas.

¿Qué información solicita el Sistema de Información sobre Guardias Indígenas?

De acuerdo con el borrador del decreto del Ministerio del Interior, el sistema pediría a la autoridad indígena que reporte el reconocimiento formal de cada guardia, incluyendo documentos que lo respalden, la comunidad y territorio al que pertenece, nombre propio de la guardia, autoridad orientadora, área de operación, número de miembros, fecha de su reconocimiento y datos de la persona encargada del contacto con entidades oficiales.

¿Por qué la Guardia Indígena rechaza el nuevo sistema del Ministerio del Interior?

Según el comunicado oficial recogido por El Espectador, la Guardia Indígena rechaza el sistema porque consideran que su existencia se fundamenta en la autodeterminación y no depende del reconocimiento estatal. Temen que la información recopilada pueda facilitar mecanismos de control, estigmatización o posible judicialización en contra de quienes cumplen un rol de defensa territorial y comunitaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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