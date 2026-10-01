Por: Portal Bogotá

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Entre el 1 y el 4 de octubre de 2026, Bogotá será el punto de encuentro para múltiples manifestaciones ciudadanas organizadas por diferentes colectivos sociales y comunitarios. En este periodo, la capital colombiana vivirá una agenda variada de marchas y expresiones públicas que buscan visibilizar demandas y promover derechos, según información publicada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá. La convocatoria subraya la importancia del respeto al derecho a la manifestación pacífica, como principio fundamental para la convivencia en el espacio público.

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La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá tendrá un papel central durante estos días, acompañando las movilizaciones a través de sus gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos. El propósito principal de este acompañamiento es asegurar el ejercicio pacífico de la protesta, propiciar un ambiente de diálogo entre participantes y autoridades, así como fortalecer la convivencia en los diferentes sectores de la ciudad. Además, la entidad invita a la ciudadanía a mantenerse informada sobre cierres y desvíos viales que puedan derivarse de las marchas, especialmente a través de canales oficiales como el Portal Bogotá y la etiqueta digital ‘marchas’ en su sitio web.

Las movilizaciones comenzarán el jueves 1 de octubre con la caravana denominada “Plantón servicio especial”, que partirá desde el Hotel Habitel en Fontibón a las 2:00 p. m., rumbo al Aeropuerto Internacional El Dorado, según la agenda oficial. Para el viernes 2 de octubre, se destacan dos eventos: la “Marcha carnaval por la vida”, prevista para la 1:00 p. m. desde la calle 19 con carrera cuarta, en Santa Fe, con destino al Concejo de Bogotá; y la “Marcha por el arte, los derechos y los desaparecidos”, programada a las 2:00 p. m. en la entrada de la Universidad Nacional de Colombia, sobre la calle 26, en la localidad de Teusaquillo. El domingo 4 de octubre se realizará la “4ta Marcha Mundial por la Paz y la no Violencia”, que partirá a las 10:30 a. m. desde el Planetario Distrital hasta la Plaza de Bolívar.

Para quienes transiten por la ciudad en esos días, las autoridades recomiendan consultar información actualizada sobre movilidad, planificar desplazamientos anticipadamente y, en caso de participar en las movilizaciones, actuar de manera pacífica y respetuosa. La Secretaría Distrital de Gobierno insiste en su compromiso con el diálogo y el respeto al espacio público y al derecho a la protesta, como pilares de la democracia local.

¿Qué movilizaciones y marchas están programadas en Bogotá entre el 1 y el 4 de octubre de 2026?

Durante esta semana, Bogotá será escenario de eventos como la caravana “Plantón servicio especial”, la “Marcha carnaval por la vida”, la “Marcha por el arte, los derechos y los desaparecidos” y la “4ta Marcha Mundial por la Paz y la no Violencia”, con recorridos que atraviesan sectores estratégicos de la capital.

¿Cómo pueden los ciudadanos informarse sobre los cierres y desvíos viales durante las marchas en Bogotá?

La ciudadanía puede consultar novedades sobre movilidad y restricciones a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno, el Portal Bogotá y la sección de marchas en el sitio web de la Alcaldía, con información actualizada sobre rutas y horarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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