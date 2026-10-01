Por: Portal Bogotá

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La capital del país continúa su búsqueda constante por combatir el delito, especialmente en zonas estratégicas donde la ciudadanía suele estar más expuesta. En una reciente acción de seguridad, agentes del Grupo de Reacción Bancaria de la Policía de Bogotá, adscritos a la Estación de Policía Kennedy, consiguieron la captura en flagrancia de un hombre de 36 años, señalado por presunto hurto informático y delitos semejantes, de acuerdo con información entregada por la misma Policía de Bogotá.

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El operativo ocurrió en un cajero automático ubicado en el barrio Kennedy Central. Según el reporte oficial, algunos ciudadanos advirtieron a las autoridades sobre el accionar sospechoso de un hombre que al parecer utilizaba la modalidad conocida como 'cambiazo' de tarjetas. Esta práctica consiste en intercambiar sin consentimiento la tarjeta de una persona por otra similar, normalmente con el objetivo de acceder a los fondos bancarios de la víctima.

Durante el procedimiento, al realizar el registro al involucrado, las uniformadas hallaron en su poder un total de 12 tarjetas bancarias correspondientes a diferentes entidades financieras. Al solicitar la justificación de la tenencia de estos elementos, el hombre no pudo ofrecer una explicación adecuada, y se verificó que ninguna de las tarjetas guardaba relación con su identidad, lo que incrementó las sospechas sobre el propósito ilícito de su posesión.

El capturado, además, tiene antecedentes judiciales por este mismo delito y aparece como reincidente. Por este motivo, fue puesto a disposición de las autoridades competentes, junto con el material incautado, con el fin de darle curso a su proceso de judicialización.

Según datos proporcionados por la Policía de Bogotá, la localidad de Kennedy ha mostrado resultados positivos en materia de seguridad, logrando una reducción del 18 % en hurtos a personas y un incremento del 10 % en capturas en flagrancia por distintos tipos de delitos. Este tipo de procedimientos se enmarca en la ofensiva de la ciudad para enfrentar el crimen bajo estrategias de vigilancia y control.

Finalmente, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para proteger la información financiera, evitar entregar tarjetas o datos personales a terceros y reportar situaciones irregulares. Se recuerda la importancia de denunciar hechos sospechosos a través de la Línea de Emergencias 123, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad y procurar una Bogotá más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el ‘cambiazo’ de tarjetas y cómo afecta a los usuarios de bancos en Bogotá?

El ‘cambiazo’ de tarjetas es una modalidad delictiva en la que una persona, generalmente de manera clandestina, intercambia la tarjeta original de la víctima por otra similar, con el propósito de acceder indebidamente a los fondos o datos bancarios. Según reportes de la Policía de Bogotá, esta práctica ha tenido presencia en la ciudad, por lo que la prevención y la denuncia oportuna resultan esenciales para proteger la seguridad financiera de los ciudadanos.

¿Cómo puede denunciar un ciudadano un intento de hurto mediante medios informáticos en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial publicada por la Policía de Bogotá, cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo, incluyendo hurtos cometidos por medios informáticos, debe ser reportado a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia permite iniciar investigaciones o sanciones necesarias para detener estas actividades y contribuye a mantener la seguridad en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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