Por: Portal Bogotá

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La Cinemateca de Bogotá abre sus puertas este 2 de octubre de 2026 para un evento especial de la Temporada de cine colombiano: el conversatorio “Liberen los cortos”. Según información publicada en la página oficial de la Cinemateca, esta actividad invita a estudiantes, jóvenes creadores y visitantes de la ciudad a reunirse en la Sala 3 a partir de las 7:30 p. m., con entrada libre hasta completar aforo. El propósito es promover el intercambio y formación creativa, donde los asistentes podrán reconocerse en la experiencia de sus pares y hallar referentes cercanos para desarrollar sus propios proyectos audiovisuales.

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“Liberen los cortos” debuta como parte de una apuesta por la visibilización de obras cortas realizadas en Colombia. Esta primera edición se articula con la agenda de actividades culturales que desarrolla la Cinemateca de Bogotá y se enmarca dentro de su compromiso por facilitar espacios de circulación, diálogo y aprendizaje en torno al cine nacional.

El evento contará con invitados reconocidos, según detalla la convocatoria de la Cinemateca. Alejandro Ballén, productor del cortometraje ‘Pobre tu dolor’, se presenta como periodista y realizador audiovisual enamorado de las historias y personajes profundos, interesado especialmente en la memoria y en nuevas formas de narración. Junto a él estará Laura Aristizábal, directora de ‘Pobre tu dolor’ y comunicadora social, quien utiliza la dirección audiovisual para explorar las emociones que evocan las imágenes y así comprender mejor el mundo a través de historias que buscan ser sentidas, más allá de ser observadas.

Entre los invitados también figura Matías Amézquita, director de ‘Quiero vivir en el sol’, quien además de cineasta es gestor cultural y explora en sus obras los límites entre ficción y documental, entendiendo el cine como una herramienta de memoria y construcción colectiva. Otra directora invitada es Camila Sanz, quien lidera el cortometraje ‘Reflejo carmesí’.

La Cinemateca de Bogotá, espacio emblemático para el cine y la cultura, está ubicada en la carrera tercera #19-10. La apertura de eventos gratuitos y de calidad como “Liberen los cortos” refuerza el rol de la ciudad como epicentro de encuentro, creación e inspiración artística.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el propósito del conversatorio “Liberen los cortos” en la Cinemateca de Bogotá?

El conversatorio “Liberen los cortos” busca crear un espacio de formación y encuentro para estudiantes y jóvenes creadores, permitiendo el intercambio de experiencias y la circulación de obras audiovisuales colombianas. Así, los participantes tienen la oportunidad de reconocerse en los trabajos exhibidos y tomar referencias para sus propios procesos creativos.

¿Quiénes son los invitados principales al evento y qué destaca de su trayectoria?

Entre los invitados están Alejandro Ballén (productor de ‘Pobre tu dolor’), Laura Aristizábal (directora de ‘Pobre tu dolor’), Matías Amézquita (director de ‘Quiero vivir en el sol’) y Camila Sanz (directora de ‘Reflejo carmesí’). Cada uno aporta experiencia en creación audiovisual, memoria y nuevas formas de narración, destacándose por contribuir al desarrollo del cine colombiano contemporáneo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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