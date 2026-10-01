Por: Portal Bogotá

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Las Vacaciones Recreativas de octubre de 2026 en Bogotá prometen ser una experiencia inolvidable para niñas, niños y adolescentes, quienes podrán disfrutar de una temporada llena de juego, movimiento y aprendizaje. De acuerdo con información del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el evento —realizado bajo el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’— sumará a su agenda la Escuela de la Bici, una iniciativa que busca no solo enseñar el uso correcto de la bicicleta, sino fomentar el desplazamiento seguro y responsable en la capital.

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Esta inclusión se logra gracias a la articulación de los programas ‘Bogotá Feliz’ y ‘Bogotá en Bici’, que tienen como objetivo impulsar la recreación, el ejercicio y la formación en movilidad sostenible para toda la niñez y juventud bogotana. La propuesta destaca la importancia de enseñar normas de seguridad vial, recomendaciones para el uso compartido de ciclorrutas y la famosa Ciclovía de Bogotá, así como la utilización adecuada de elementos de protección y pautas de autocuidado.

Daniel García Cañón, director del IDRD, enfatizó en una declaración oficial que la intención es "enamorar" a los más jóvenes de la bicicleta, no solo a través de la enseñanza para montar, sino acompañándolos en la adquisición de habilidades para su uso seguro, responsable y autónomo. La integración de esfuerzos entre estos programas busca unir la actividad física, el entretenimiento y el aprendizaje en una misma experiencia, tal como lo indicó el funcionario.

El cronograma de las Vacaciones Recreativas está organizado para garantizar la seguridad y el bienestar de los participantes. Se establecieron grupos según la edad: infancia (de 6 a 11 años) y adolescencia (de 12 a 17 años). Las actividades se desarrollarán en dos franjas: de 8:30 a. m. a 11:30 a. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., del lunes 5 al viernes 9 de octubre, mientras que el sábado 10 la jornada será únicamente en la mañana.

Para participar, es indispensable que una persona adulta responsable inscriba previamente a los menores. Las inscripciones se realizarán el sábado 3 de octubre, entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., en los parques habilitados que el IDRD ha dispuesto y cuya información puede consultarse en su página oficial. Los cupos serán limitados y se otorgarán por orden de llegada hasta completar la disponibilidad.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en las Vacaciones Recreativas del IDRD?

De acuerdo con lo informado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, para inscribirse en las Vacaciones Recreativas es necesario que una persona adulta responsable asista personalmente el sábado 3 de octubre, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., a los parques habilitados. Allí podrá registrar a niñas, niños o adolescentes en función de la disponibilidad de cupos, que se asignarán por orden de llegada.

¿Qué es la Escuela de la Bici y cómo beneficia a los niños y adolescentes de Bogotá?

La Escuela de la Bici es una propuesta de formación que hace parte de las actividades de las Vacaciones Recreativas. Su objetivo es guiar a niñas, niños y adolescentes en el aprendizaje y uso responsable de la bicicleta, incluyendo la enseñanza de normas viales, uso de elementos de seguridad y consejos para transitar de manera segura en ciclorrutas y ciclovías, promoviendo así hábitos de movilidad sostenible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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