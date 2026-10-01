Por: Portal Bogotá

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Este próximo fin de semana, la ciudad de Bogotá será el escenario de la séptima edición del Fritanga Fest, un festival que reúne a miles de habitantes de la capital y que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de octubre, según la información oficial divulgada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Este evento gastronómico, que ya se ha convertido en un clásico en la agenda local, busca fomentar el consumo de uno de los platos más representativos de la gastronomía bogotana: la fritanga.

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La organización del Fritanga Fest está encabezada por el Instituto para la Economía Social (IPES), en articulación con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). De acuerdo con la información publicada, el festival fue institucionalizado por el Concejo de Bogotá como un evento turístico, lo que demuestra la importancia que ha adquirido tanto para la cultura local como para la promoción de la ciudad como destino gastronómico.

El principal objetivo de este festival es fortalecer la actividad económica de los restaurantes y comerciantes ubicados en las plazas de mercado. Así, la celebración no solo celebra la tradición culinaria, sino que también representa una oportunidad clave para impulsar el desarrollo económico en este sector. Para facilitar la experiencia a los amantes de la fritanga, Catastro Bogotá, en colaboración con la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá (Ideca) y las entidades mencionadas anteriormente, ha publicado un mapa digital donde se pueden ubicar fácilmente los restaurantes participantes en esta edición del evento.

Uno de los mayores atractivos del Fritanga Fest versión 2026 es la posibilidad de acceder a un plato de 750 gramos de fritanga por 25.000 pesos, precio que se mantiene igual al de la edición anterior. De este modo, los asistentes podrán disfrutar de las mejores recetas tradicionales a un valor accesible, lo que fomenta la participación de un público más amplio y apoya directamente a los comerciantes locales. Esta iniciativa demuestra el compromiso de las instituciones con la gastronomía bogotana y con la economía de quienes trabajan en este rubro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Fritanga Fest y quiénes lo organizan en Bogotá?

El Fritanga Fest es un evento gastronómico de Bogotá, institucionalizado por el Concejo de la ciudad como un festival turístico. Está liderado por el Instituto para la Economía Social (IPES) junto con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

¿Cómo pueden los ciudadanos ubicar los restaurantes participantes en el Fritanga Fest?

Los ciudadanos pueden ubicar fácilmente los restaurantes que participan en el Fritanga Fest gracias a un mapa digital ofrecido por Catastro Bogotá. Este recurso fue elaborado en conjunto con la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá (Ideca) y las entidades organizadoras, facilitando el acceso a la información de los establecimientos y mejorando la experiencia de quienes desean disfrutar del festival.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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