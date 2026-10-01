Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá continúa posicionando la educación como eje central de su gestión, tal como lo evidencia la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) con los resultados del programa ‘Jóvenes a la E’. Este programa, impulsado desde la Administración Distrital, tiene como meta principal facilitar el acceso de los jóvenes de la ciudad a programas universitarios, técnicos y tecnológicos. Según los datos presentados por Atenea, el impacto ha sido notorio: antes de la intervención, solo el 52 % de los jóvenes beneficiarios lograba ingresar a la educación superior; después del programa, este porcentaje aumentó a 84 %. Esta diferencia representa un incremento de 32 puntos porcentuales respecto a jóvenes con una elegibilidad comparable.

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Para evaluar estas cifras, la Agencia utilizó una metodología basada en la comparación entre jóvenes con características similares, cercanos al puntaje de corte requerido para acceder a las becas. De acuerdo con Atenea, al comparar a quienes finalmente recibieron el beneficio con aquellos que no alcanzaron el puntaje, es posible observar el efecto directo que tiene el programa sobre el acceso a la educación superior. Además, la entidad indicó que ambos grupos inicialmente presentaban niveles similares de acceso, por lo que el aumento responde específicamente a la intervención de ‘Jóvenes a la E’.

El análisis detallado por convocatorias da cuenta de la evolución positiva del programa. En la primera convocatoria, el incremento fue de 26,8 puntos porcentuales; en la segunda, de 35,7; en la tercera, de 42,3; y en la cuarta, de 39,2 puntos porcentuales. Atenea subrayó que estas cifras evidencian el aumento sostenido en las posibilidades para los jóvenes de acceder a estudios superiores.

El programa, orientado por el mérito académico y con enfoque de inclusión, prioriza a los jóvenes con mayor vulnerabilidad. Según Atenea, el 66 % de los beneficiarios que están registrados en el Sisbén –sistema que clasifica a la población vulnerable en Colombia– son los primeros de sus familias en llegar a la educación superior. Además, 8 de cada 10 estudiantes seleccionados egresaron de colegios públicos.

Durante la administración actual, con alcalde Carlos Fernando Galán a la cabeza, se han ofertado 21.300 becas a través de ‘Jóvenes a la E’, y la meta para este año es entregar 5.000 ayudas adicionales. A través de esta evaluación, la Agencia busca orientar la inversión pública en educación con base en los resultados obtenidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios principales del programa Jóvenes a la E en Bogotá?

El principal beneficio del programa Jóvenes a la E, según datos de Atenea, es el aumento significativo en el acceso a la educación superior de sus beneficiarios, quienes pasaron de un 52 % a un 84 % de ingreso. Adicionalmente, el programa da prioridad a jóvenes vulnerables, especialmente a aquellos que son los primeros de su familia en entrar a la universidad o que provienen de instituciones educativas oficiales.

¿Cómo mide la Agencia Atenea el impacto de las becas de educación superior?

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) emplea una metodología que compara jóvenes con características similares alrededor del puntaje de corte para las becas, permitiendo identificar la diferencia entre quienes reciben el beneficio y quienes no, lo que evidencia el impacto directo del programa sobre el acceso a la educación superior.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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