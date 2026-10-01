Por: EL PILON SA

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Maren García, empresaria y viuda del recordado cantante y compositor Omar Geles, fue reconocida recientemente entre las 100 mujeres destacadas de Colombia para el año 2026. El reconocimiento fue entregado por el Salón de la Fama Latinoamérica, en conjunto con la Cámara Internacional de la Mujer. De acuerdo con la información disponible, este galardón se concede a mujeres líderes tanto de Colombia como de otros países, valorando su impacto en diferentes campos y su contribución al empoderamiento femenino, así como a la equidad de oportunidades.

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La ceremonia de entrega se llevó a cabo el 29 de septiembre en Bogotá, donde se resaltó la labor de García como empresaria y su influencia positiva mediante actividades y proyectos de impacto social. Esta distinción busca visibilizar el trabajo de mujeres que, desde sus roles profesionales, aportan a la transformación de sus entornos y motivan procesos de cambio dentro de la sociedad.

Maren García compartió con sus seguidores este importante logro a través de sus redes sociales. En una publicación, mostró la fotografía del diploma y la estatuilla que recibió como símbolo de la distinción. Acompañó la imagen con un sentido mensaje de gratitud: “Demasiado agradecida con Dios”, escribió García, reflejando el significado emocional y profesional que tiene este reconocimiento para ella.

El Salón de la Fama Latinoamérica, junto con la Cámara Internacional de la Mujer, se han consolidado como referentes en la promoción de referentes femeninos que sirven de inspiración para nuevos líderes. Con este tipo de reconocimientos, se busca fortalecer la visibilidad de mujeres que impulsan el desarrollo social y empresarial en la región. La inclusión de Maren García en este selecto grupo es, además, una muestra de cómo el legado personal y profesional puede generar un eco duradero en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Maren García y por qué fue reconocida como una de las 100 mujeres destacadas de Colombia?

Maren García es empresaria y la viuda del cantante y compositor Omar Geles. Fue reconocida entre las 100 mujeres destacadas de Colombia para 2026 por el Salón de la Fama Latinoamérica y la Cámara Internacional de la Mujer, debido a su labor como empresaria y al impacto social de sus actividades y proyectos en el país.

¿Qué representa el reconocimiento entregado por el Salón de la Fama Latinoamérica y la Cámara Internacional de la Mujer?

Este galardón resalta el liderazgo y la contribución de mujeres destacadas en distintos ámbitos, premiando su aporte al empoderamiento femenino y a la equidad de oportunidades. Maren García fue incluida en este grupo por su trabajo profesional e influencia social en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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