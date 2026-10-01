Por: El Espectador

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La seguridad vial de Bogotá atraviesa una coyuntura compleja, impulsada en gran parte por el aumento significativo de motocicletas en circulación. De acuerdo con datos preliminares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el primer semestre de 2026 dejó 368 fallecidos por siniestros viales en la capital, cifra que supera a la del mismo periodo de 2025, cuando se registraron 284 muertos. El incremento, de un 29,6 %, ha despertado preocupación, pues las motocicletas se consolidan como el actor con mayor cantidad de víctimas fatales, representando el 47 % de los decesos en accidente vial, según la Secretaría Distrital de Movilidad.

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Para enfrentar este panorama, desde São Paulo, Brasil, se propuso una alternativa concreta: el Carril Azul, franja preferencial para motos marcada en la calzada pero sin separación física. Esta estrategia, documentada por la Universidad de São Paulo junto con la Universidad Federal de Ceará y el Instituto Cordial —con apoyo técnico de Vital Strategies—, buscaba ordenar el tránsito de motocicletas y disminuir los conflictos con otros vehículos. Sin embargo, los resultados fueron inesperados: en las intersecciones intervenidas, los siniestros fatales con motociclistas aumentaron entre el 100 % y el 120 %, y no se hallaron reducciones consistentes en siniestros con heridos ni fuera de cruces.

El estudio observó que casi el 96 % de los motociclistas excedían el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora en estos carriles, lo que sugiere que una infraestructura diseñada para darles espacio terminó incentivando velocidades peligrosas. Dicha realidad es especialmente relevante en Bogotá, donde la velocidad es el principal factor de riesgo, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad. La experiencia paulista revela que gestionar la velocidad de todos los vehículos y no solo crear espacios específicos podría resultar más efectivo. Elementos como resaltos parabólicos y cámaras han reducido muertes, según análisis de la administración distrital y un estudio de WRI, que estimó una baja de hasta 30 % en fallecidos.

Los investigadores advierten sobre otro componente: los repartidores en moto, incentivados por completar más entregas en menos tiempo, corren mayores riesgos. Esta dinámica, presente tanto en São Paulo como en Bogotá, plantea límites a las soluciones tradicionales y sugiere la necesidad de reformar condiciones laborales. Así, la lección es clara: cualquier intervención, antes de expandirse, debe ser evaluada en cuanto a su impacto en velocidad, cruces, lesiones y fatalidades, no solo en la organización del flujo.

¿Qué es el Carril Azul y por qué no funcionó en São Paulo según el estudio?

El Carril Azul es una franja preferencial para motocicletas pintada en la calzada, implementada por las autoridades de São Paulo para separar a las motos del resto de vehículos y organizar su tránsito. De acuerdo con la investigación de universidades brasileñas e instituciones aliadas, esta medida elevó la cantidad de siniestros fatales en intersecciones y promovió mayores velocidades entre los motociclistas, contradiciendo sus objetivos iniciales.

¿Por qué la velocidad es el mayor factor de riesgo para los motociclistas en Bogotá?

La velocidad es considerada el principal factor de siniestralidad vial en Bogotá porque, según la Secretaría Distrital de Movilidad, incrementa la gravedad de los accidentes, especialmente para motociclistas que son los más vulnerables. Analizar cómo la infraestructura y los incentivos laborales inciden en la velocidad resulta clave para implementar políticas que realmente reduzcan muertes y lesiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.