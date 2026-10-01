Por: Portal Bogotá

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La semana de receso escolar en Bogotá se convierte nuevamente en una oportunidad para el disfrute cultural y educativo, gracias a la oferta gratuita que la Alcaldía Mayor de Bogotá ha preparado con el apoyo del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), según información publicada en el portal oficial ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Entre el 5 y el 12 de octubre de 2026, niñas, niños, jóvenes y adultos podrán sumarse a una variada agenda de experiencias artísticas y formativas, repartidas a lo largo de los Centros de Formación Crea, ubicados en diversas localidades de la ciudad. Todas las actividades requieren inscripción previa, pero no tienen costo, y están diseñadas para fortalecer los lazos familiares y comunitarios durante esta pausa escolar.

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La programación ha sido estructurada con el propósito de convertir el tiempo libre en un escenario de aprendizaje y encuentro intergeneracional, donde la creatividad y el juego sean los protagonistas. Las actividades cubren múltiples disciplinas, entre ellas la danza, el teatro, las artes plásticas, la música, la literatura, los audiovisuales y la creación digital. De acuerdo con los datos de la Alcaldía y de Idartes, los ciudadanos encontrarán oportunidades para experimentar narrativas y medios contemporáneos, como sucede con laboratorios de podcast y radio, talleres de creación de videoclips, producción de historietas en formatos como novela gráfica, cómic o fotonovela. Asimismo, quienes prefieran opciones manuales o experimentales podrán participar en ‘Cacharros luminosos’, construir juguetes ópticos, realizar publicaciones artesanales en casa, o dar una segunda vida a materiales reciclados en el taller ‘Experiencia con máquinas inútiles’.

El cuerpo y el sonido también tienen un papel destacado en la agenda de Idartes, que incluye talleres de percusión corporal, composición de canciones, juegos sonoros y propuestas enfocadas en el movimiento. Además, las actividades ofrecen alternativas lúdicas y de fantasía, como la ‘Fábrica de personajes’, ‘En busca del quinto elemento’, el ‘Proyecto Frankenstein’, o desafíos creativos tipo ‘La superliga creativa’.

Idartes invita a la ciudadanía, familias y cuidadores a consultar la oferta local y conocer los horarios de cada actividad a través del sitio web oficial de Crea. Es importante realizar la inscripción previa, que también puede hacerse presencialmente en el Centro Crea ubicado en cada localidad. Conforme a lo publicado en los portales oficiales, esta programación busca transformar el receso escolar en una celebración de la creatividad, la inclusión y el disfrute colectivo en Bogotá.

¿Cómo inscribirse en las actividades gratuitas de Idartes y Crea para la semana de receso escolar en Bogotá?

Para inscribirse en las actividades gratuitas, las familias o cualquier persona interesada debe consultar la programación en el sitio web oficial de Crea o acercarse al Centro Crea más cercano a su localidad. La inscripción previa es un requisito y puede hacerse a través de los canales digitales o de forma presencial en los puntos habilitados.

¿Qué tipo de experiencias ofrece Idartes durante la semana de receso escolar en Bogotá?

La oferta de Idartes durante la semana de receso escolar abarca una amplia variedad de experiencias artísticas y formativas, incluyendo talleres de narrativa, radio, podcast, creación de videoclips, historietas, producción manual, juegos sonoros, arte corporal y actividades lúdicas de fantasía, todas ellas gratuitas y pensadas para públicos de todas las edades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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