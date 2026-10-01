En medio de los movimientos de la política colombiana, el fuerte cruce entre dos de las figuras claves a nivel nacional no pasó desapercibido por los señalamientos en cuestión.

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El representante Daniel Briceño enfrentó un tenso choque verbal con Carlos Carrillo, exfuncionario de la administración nacional, durante una emisión del espacio El Debate de Semana.

La confrontación inició cuando el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló al congresista opositor de emplear ‘bots’ en plataformas digitales.

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“El señor Briceño puede decir que tiene los votos, lo que quiera. Entonces, según eso, no podría debatir con Iván Cepeda porque él sacó más de 12 millones de votos; ese es un argumento peregrino. (…) Usted se hizo famoso por esos agentes artificiales que le amplifican las métricas”, señaló Carrillo.

Adicionalmente, el exdirectivo aseguró tener ubicadas las cuentas automatizadas que promocionan al legislador perteneciente al Centro Democrático.

“Usted es una farsa, como lo es todo su grupo de agitadores entrenados por los españoles y argentinos”, comentó.

Ante los señalamientos, el congresista respondió con serenidad para desestimar las acusaciones sobre su presencia digital.

“Yo solo tengo una resolución del CNE que dice que mis votos son reales, eso es lo único que puedo decir acá”, apuntó.

Finalmente, Briceño cuestionó el manejo institucional de su contraparte.

“Segundo, también es real que yo nunca me he aliado con algún Name para nombrarlo secretario general y que después hiciera campaña desde la UNGRD”, agregó.

¿Qué pasó con Carlos Carrillo en la UNGRD?

Carlos Carrillo asumió la dirección general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en marzo de 2024. Su llegada ocurrió en medio del escándalo por la compra irregular de los 40 carrotanques destinados al abastecimiento de agua en La Guajira.

Durante su gestión directiva, el funcionario lideró procesos de reorganización interna y denunció actos de corrupción dejados por administraciones previas en la entidad pública.

Posteriormente, el 2 de junio de 2026, la Procuraduría General de la Nación ordenó su suspensión preventiva del cargo por presunta participación indebida en política.

Frente a la determinación disciplinaria, el directivo calificó la medida como desproporcionada y presentó su renuncia irrevocable a la dirección institucional el 5 de junio de 2026.

El Gobierno nacional hizo oficial la salida directiva mediante el Decreto 0584 de 2026, firmado el 9 de junio de 2026. En dicho documento gubernamental, el presidente de la República aceptó formalmente la dimisión al cargo público y designó a Rafael Enrique Cruz Rodríguez como director encargado de la entidad.

Tras apartarse definitivamente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carrillo se sumó activamente a la campaña presidencial del aspirante Iván Cepeda.

Su reemplazo en la dirección continúa ejecutando investigaciones internas y colaborando con los entes de control para esclarecer las irregularidades en la contratación estatal.

¿Cuántos votos tuvo Daniel Briceño?

El concejal de Bogotá Daniel Briceño obtuvo un respaldo electoral histórico en las elecciones territoriales colombianas de 2023. Durante la jornada democrática alcanzó un total de 49.460 votos en las urnas de la capital.

Su caudal de sufragios lo convirtió en el aspirante más votado dentro del Concejo de Bogotá por el partido Centro Democrático. Asimismo, figuró entre los candidatos con mayor votación general en toda la ciudad.

El abogado y activista de oposición construyó su plataforma política mediante denuncias sobre contratación pública y fiscalización ciudadana en redes sociales. Su campaña enfocó la gestión en la transparencia presupuestal y el control político distrital.

Gracias a ese resultado en las urnas, el corporado aseguró su curul en el Concejo Distrital para el periodo constitucional 2024-2027. La Organización Electoral confirmó la validez de los sufragios emitidos a través de los escrutinios oficiales.

Dentro de la corporación distrital, el concejal ejerce constante vigilancia a la ejecución de recursos públicos y al plan de desarrollo de la Alcaldía Mayor. Su votación consolidó una de las bancadas opositoras con mayor visibilidad en el cabildo capitalino.

La participación de figuras jóvenes con alto impacto digital reconfigura las dinámicas del debate político en las principales ciudades de Colombia. El apoyo popular obtenido refleja la relevancia del control fiscal ciudadano entre los votantes urbanos.

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