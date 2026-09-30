Las declaraciones de renta y de conflicto de interés de la senadora Martha Peralta Epieyú permiten reconstruir cómo cambiaron sus bienes, ingresos y obligaciones entre 2021 y 2024.

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De acuerdo con los documentos publicados en Función Pública, citados por El Tiempo, el patrimonio bruto de la congresista pasó de 491 millones de pesos en 2021 a 1.382 millones de pesos en 2024. Es decir, en ese periodo casi se triplicó.

El comportamiento del patrimonio líquido fue diferente. En 2021, Peralta reportó 367,8 millones de pesos, cifra que cayó a 305,5 millones de pesos en 2022. Para 2023 llegó a 601,5 millones de pesos y en 2024 bajó nuevamente hasta 471,9 millones de pesos.

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La diferencia entre patrimonio bruto y patrimonio líquido está relacionada con las obligaciones que aparecen registradas en sus declaraciones. Y precisamente las deudas tuvieron un crecimiento considerable durante esos años.

En 2021, la senadora reportó obligaciones por 123,4 millones de pesos. Un año después, la cifra llegó a 368,2 millones de pesos; en 2023 alcanzó 493,7 millones de pesos y para 2024 llegó a 910 millones de pesos.

Así, entre 2021 y 2024, las deudas reportadas aumentaron más de siete veces.

Los siete inmuebles que aparecen en su declaración de 2024

La declaración correspondiente al año gravable 2024, publicada en diciembre de 2025, muestra varios cambios frente a los bienes reportados en años anteriores. En ese documento aparecen siete inmuebles.

Tres están ubicados en Bogotá: dos propiedades valoradas en 379 millones de pesos y 435 millones de pesos, además de un parqueadero de 23 millones de pesos .

En Puerto Colombia, Atlántico, aparecen otros dos bienes: un inmueble de 223 millones de pesos y un parqueadero de 7,6 millones de pesos. Los otros dos están registrados en Riohacha, La Guajira: una finca valorada en 215 millones de pesos y otro inmueble de 69 millones de pesos.

A esos bienes se suman un vehículo de 45 millones de pesos, cuentas bancarias por 193 millones de pesos y un CDT de 58,6 millones de pesos.

En cuanto a las obligaciones, el documento citado por el diario relaciona diez deudas que suman 998 millones de pesos. Entre ellas aparece una denominada “seguro estudiantil”, por 347 millones de pesos, mientras que tres créditos relacionados con vivienda suman 621 millones de pesos.

También figura una donación de 20 millones de pesos a la Junta de Acción Comunal de Monguí, corregimiento de Riohacha.

Registros oficiales muestran diferencias frente a lo declarado

Al comparar la declaración de 2024 con la información disponible en la Superintendencia de Notariado y Registro aparecen algunas diferencias.

Con el documento de identidad de Martha Peralta figuran seis bienes: tres en Bogotá, dos en Puerto Colombia y uno en Riohacha.

La diferencia está en Riohacha, donde la congresista declaró dos inmuebles, mientras que en el registro consultado aparece uno, ubicado en el corregimiento de Monguí.

También hay una particularidad con un inmueble valorado en 223 millones de pesos. En una declaración correspondiente a 2023 fue ubicado en Barranquilla, aunque en el registro aparece en Puerto Colombia. La explicación está relacionada con que Barranquilla es la oficina que lleva las matrículas de ese predio.

Otro dato que aparece en la información oficial es que cuatro de los bienes figuran también a nombre de su esposo, Manuel Julián Molina Pérez. Se trata de un apartamento y un parqueadero en el edificio Altamar Caribe, en Puerto Colombia; un inmueble en Bogotá y el predio ubicado en Monguí.

Las declaraciones de conflicto de interés de Peralta identifican a Molina Pérez como su cónyuge y señalan que sus intereses no son susceptibles de generarle un conflicto de interés.

Los documentos también muestran algunas variaciones en la información reportada a lo largo de los años. Para 2023, por ejemplo, aparecen dos declaraciones publicadas el mismo día: una coincide con la declaración de renta y otra repite las cifras correspondientes a 2022. Posteriormente, esta última fue modificada para indicar que correspondía al año gravable 2022.

Polémicas y logros de Petro

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