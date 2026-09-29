La audiencia de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero Calle y Sebastián de Dios Ortega Urán quedó en pausa este martes 29 de septiembre. El juez 27 penal municipal de Medellín indicó que necesita tiempo para revisar los elementos de las defensas.

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La diligencia comenzó a las 2:25 de la tarde y retomó el debate suspendido el lunes. La defensa de Quintero cuestionó el manejo de la información de la Fiscalía y pidió excluir pruebas. Este martes, el abogado de Ortega solicitó que no se impusiera una medida.

Después intervinieron la Fiscalía, el apoderado de víctimas y el Ministerio Público frente a la solicitud de exclusión. Las tres partes pidieron negar esa petición. Tras escuchar los argumentos, el juez decidió suspender la audiencia para estudiar los elementos entregados.

La audiencia se reanudará el viernes 2 de octubre a las 2:00 de la tarde. Ese día, el juez deberá pronunciarse sobre la medida de aseguramiento y resolver la solicitud de Quintero para excluir pruebas.

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La Fiscalía pidió detención en establecimiento carcelario para Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. El apoderado de víctimas, que representa al Área Metropolitana, solicitó esa medida para Quintero y Ortega. La Fiscalía no pidió medida contra este último.

Quintero fue imputado por peculado por apropiación como determinador e interés indebido en contratos por hechos de 2020 y 2021 entre el Área Metropolitana y Bomberos de Itagüí. Los contratos superan los 17.600 millones de pesos y la Fiscalía le atribuye 1.654 millones. Cabe mencionar que a Ortega Urán se le atribuye un beneficio de 133,3 millones y que ambos enfrentan señalamientos por interés indebido en contratos y peculado por apropiación agravada.

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