Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente captura de Sergei Vagin, ciudadano ruso, ha sido confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella en una declaración pública. Vagin es señalado en varios informes de inteligencia por estar presuntamente vinculado a actividades de espionaje, mantener contactos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, además, financiar actos vandálicos ocurridos durante el paro nacional de 2021 en Colombia. Este procedimiento, según lo informado por el mandatario, fue posible gracias a una investigación en conjunto entre la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), lo que permitió que la detención se concretara en menos de 24 horas, según lo resaltado en la comunicación del Ejecutivo.

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El presidente sostuvo que Vagin será expulsado del país mediante una medida administrativa, luego de que el Gobierno concluyera que la presencia de este ciudadano ruso constituye una amenaza para la seguridad nacional. En palabras de De La Espriella: “La soberanía de Colombia se respeta. Nuestra patria no puede ser escenario de injerencias extranjeras ni de actividades que amenacen su seguridad”. Así, la aplicación de la expulsión busca prevenir riesgos asociados a las acciones que la inteligencia oficial le atribuye al extranjero dentro del territorio colombiano.

La situación legal de Sergei Vagin, sin embargo, no solamente obedece a las acusaciones recogidas en los informes de inteligencia. Actualmente también enfrenta un proceso judicial diferente, en el que se le investiga por delitos como concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a sistemas informáticos. Estos hechos estarían relacionados, de acuerdo con el mandatario, con una presunta defraudación a plataformas de apuestas, mediante la cual habrían sido movilizados aproximadamente 1.600 millones de pesos.

Es importante precisar que los señalamientos sobre espionaje, financiación de hechos violentos durante el paro de 2021 y los supuestos lazos con el ELN pertenecen exclusivamente a los reportes de inteligencia citados por el Ejecutivo, y son independientes del proceso penal que enfrenta Sergei Vagin por los delitos informáticos y financieros. Mientras avanza la medida administrativa para su expulsión, el proceso ante la justicia en relación con la presunta defraudación continúa su curso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Sergei Vagin fue detenido y cuáles son las acusaciones en su contra?

De acuerdo con lo informado por el presidente Abelardo De La Espriella, Sergei Vagin fue capturado tras una investigación conjunta de la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), como resultado de informes que lo vinculan a presunto espionaje, contactos con el ELN y financiamiento de actos vandálicos durante el paro de 2021. Además, enfrenta un proceso judicial diferente por concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a sistemas informáticos, tras una supuesta defraudación de 1.600 millones de pesos a plataformas de apuestas.

¿Qué implica la expulsión administrativa de Sergei Vagin de Colombia?

La expulsión administrativa, según lo anunciado por el presidente, se aplicará porque la permanencia de Sergei Vagin es considerada una amenaza para la seguridad nacional. Esto significa que, más allá de los procesos judiciales en curso, el Gobierno puede ordenar la salida obligatoria de un extranjero ante la sospecha fundamentada de actividades contrarias al interés del Estado, siguiendo el marco legal colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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