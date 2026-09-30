Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo episodio de violencia sacudió recientemente a la vereda Camalá, en la zona rural de Flandes, cuando un grupo de personas fue víctima de un hurto a mano armada. De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, el incidente se registró en un establecimiento comercial donde varios individuos armados irrumpieron y amenazaron a quienes se encontraban en el lugar, generando una situación de pánico entre los presentes.

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Según se conoció, los presuntos delincuentes entraron a la tienda y, utilizando armas de fuego, intimidaron de manera directa a los clientes y empleados, obligándolos a permanecer en el suelo. Mientras las víctimas seguían las órdenes de los agresores, los asaltantes revisaron las instalaciones, apoderándose de dinero en efectivo y otras pertenencias personales de quienes estaban en el establecimiento. Tras completar el robo, los responsables huyeron del sitio a bordo de motocicletas, lo que dificultó su pronta identificación y captura.

Este tipo de hechos ha incrementado la inquietud entre los habitantes de las veredas de Flandes, especialmente por el modus operandi de los ladrones, quienes recurren al uso de armas de fuego para someter a la población civil. De acuerdo con el mismo medio, la comunidad expresó su preocupación no solo por este robo, sino también por la percepción de inseguridad que perdura en la zona rural.

Ante lo sucedido, algunos residentes plantearon la posibilidad de solicitar el cambio del comandante de la estación de Policía de Flandes, argumentando que las acciones emprendidas hasta el momento no han resultado efectivas para contrarrestar los hechos delictivos y restablecer la tranquilidad en el sector. La sensación de indefensión entre los pobladores crece cada vez que un episodio de este tipo ocurre sin que se presenten capturas ni el esclarecimiento oportuno de los casos.

Actualmente, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Policía Nacional están a cargo de la indagación, tratando de recolectar pruebas e información que permitan identificar a los involucrados y la ruta utilizada para huir. La participación de estas entidades demuestra el interés de las autoridades por esclarecer lo sucedido y brindar respuestas concretas a la comunidad afectada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas está tomando la Policía Nacional frente al hurto en Flandes?

Las autoridades, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Policía Nacional, adelantan investigaciones para identificar a los responsables del hurto en la vereda Camalá. Estas acciones incluyen la recolección de pruebas y seguimiento de la ruta de escape, buscando esclarecer los hechos y responder a la creciente preocupación de la comunidad frente a la inseguridad.

¿Por qué la comunidad de Flandes propone el cambio de comandante de la estación de Policía?

Tras el reciente asalto, algunos habitantes de Flandes consideran que las acciones realizadas por el actual comandante de la estación de Policía no han sido eficaces en la lucha contra la delincuencia en la zona. Por esta razón, proponen considerar el reemplazo del comandante, en busca de estrategias que permitan mejorar la seguridad y recuperar la confianza en la fuerza pública local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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