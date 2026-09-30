Por: EL PILON SA

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El hallazgo de un caso de presunta explotación sexual infantil en Cali se produjo de manera inesperada, luego de que las autoridades llegaran a una vivienda del barrio Eduardo Santos tras un reporte sobre el hurto de un teléfono celular. La investigación tomó otro rumbo cuando quien tenía en su poder el dispositivo logró acceder a los archivos almacenados y, según lo informado, encontró fotografías y videos con contenido sexual, en los que se observaba la presencia de una menor de edad. El individuo, responsable del robo, decidió difundir parte de este material en redes sociales, alegando que buscaba denunciar lo sucedido. De este modo, la divulgación facilitó que las autoridades fueran alertadas y reconocieran la gravedad de los hechos.

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Con la información que circuló en plataformas digitales, la Fiscalía General de la Nación inició indagaciones que permitieron identificar no solo a la mujer que aparecía en las grabaciones, sino también la ubicación exacta donde residía. Así, los investigadores se desplazaron hasta la vivienda señalada y procedieron con la captura de la mujer, quien ahora afronta cargos por delitos sexuales cometidos presuntamente contra su hija de nueve años. Según lo establecido durante las diligencias judiciales, dos hijos mayores de la detenida reconocieron a la menor víctima en los videos y ofrecieron declaraciones sobre supuestos episodios previos de maltrato al interior del núcleo familiar.

En el desarrollo de la audiencia, la fiscal del caso detalló los elementos probatorios recopilados y anunció la formulación de cargos por acceso carnal violento a menor de 14 años. Paralelamente, la Fiscalía mantiene una línea de investigación activa para esclarecer si el material hallado en el celular pudo haber sido distribuido o comercializado. De acuerdo con la mayor Silvia Rodríguez, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cali, la menor fue rescatada y ahora permanece bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El proceso penal podría extenderse, dependiendo del resultado de las diligencias en curso, ya que en Colombia los delitos relacionados con la explotación sexual de menores contemplan penas que pueden oscilar entre 10 y 25 años de prisión, según las disposiciones del Código Penal y la gravedad de la conducta comprobada en cada caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las penas para los delitos de explotación sexual infantil en Colombia?

En Colombia, la legislación establece diferentes penas según la gravedad del delito relacionado con explotación sexual de menores. El proxenetismo con menores de 18 años y la demanda de explotación sexual pueden producir condenas de 14 a 25 años de prisión. En el caso de pornografía infantil, las penas pueden ir de 10 a 20 años, mientras que el uso de medios de comunicación para promover actividades sexuales con menores implica penas de entre 10 y 14 años, según se estableció en el Código Penal citado en la información reportada.

¿Qué significa "acceso carnal violento" en el contexto legal colombiano?

"Acceso carnal violento" hace referencia, en el contexto legal colombiano, al acto de tener relaciones sexuales con una persona menor de 14 años utilizando fuerza, intimidación o cualquier medio que atente contra la libertad o integridad de la víctima. Según lo mencionado por la Fiscalía en este caso, este delito implica una afectación grave de los derechos y es considerado una conducta especialmente reprochable por la ley.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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