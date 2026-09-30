Por: EL PILON SA

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Este jueves 1 de octubre, la ciudad de Valledupar enfrentará interrupciones programadas en el suministro de energía eléctrica, debido a labores de mantenimiento preventivo y mejoras en la infraestructura que llevará a cabo la empresa Energua. Según la información proporcionada por Energua y divulgada en los comunicados oficiales, los trabajos se centrarán mayoritariamente en sectores de la zona urbana de la capital del departamento del Cesar. Se trata de una acción incluida en el cronograma de la compañía, con el propósito de fortalecer la red eléctrica de la ciudad y garantizar la continuidad y calidad del servicio para los habitantes.

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De acuerdo con la programación difundida por Energua, la intervención recaerá especialmente sobre el circuito Guatapurí 3. Este circuito tendrá distintos horarios programados de suspensión de la energía durante la jornada, afectando a varios barrios de la ciudad. La primera desconexión se realizará desde las 7:00 hasta las 7:30 de la mañana, y afectará a quienes residen en los barrios Ciudad Jardín, Los Ángeles, Serranía y Edgardo Pupo. Más adelante, entre las 7:00 de la mañana y las 3:35 de la tarde, la suspensión del servicio se extenderá a otros sectores como Los Músicos, La Esperanza, Villa Mónica, Los Cortijos, Ichagua, El Amparo, Iracal, las cuatro etapas de Garupal, Las Flores y las urbanizaciones Azúcar Buena y Santa Rosa.

El cronograma también incluye trabajos en zonas como La Popa, Eneal, Primero de Enero, Brisas de La Popa, 5 de Enero, 20 de Julio y el Coliseo Cubierto, donde la energía se suspenderá igualmente desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:35 de la tarde. Posteriormente, en horas de la tarde, entre las 3:05 y las 3:35, barrios como Ciudad Jardín, Los Ángeles, Serranía y Edgardo Pupo experimentarán de nuevo una interrupción del servicio.

Energua recomendó a los usuarios de los sectores afectados tomar precauciones y prever soluciones alternativas durante estos lapsos de suspensión. Las labores de mantenimiento, que hacen parte de una jornada programada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre en diferentes municipios, contemplan, según la empresa, trabajos en redes, cambio y adecuación de postes y estructuras, reemplazo de elementos dañados, poda técnica, organización de cargas eléctricas y revisión de puntos con sobrecalentamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué barrios de Valledupar habrá cortes de energía por trabajos de Energua?

De acuerdo con la información divulgada por Energua, los barrios afectados por los cortes de energía este jueves 1 de octubre serán Ciudad Jardín, Los Ángeles, Serranía, Edgardo Pupo, Los Músicos, La Esperanza, Villa Mónica, Los Cortijos, Ichagua, El Amparo, Iracal, Garupal etapas I a IV, Las Flores, Azúcar Buena, Santa Rosa, La Popa, Eneal, Primero de Enero, Brisas de La Popa, 5 de Enero, 20 de Julio y el Coliseo Cubierto.

¿Por qué realiza Energua el mantenimiento preventivo en Valledupar?

Según Energua, el mantenimiento preventivo en Valledupar tiene como objetivo fortalecer la red eléctrica y mejorar la infraestructura, mediante actividades como revisión de redes, cambio de postes y estructuras, reemplazo de elementos deteriorados, poda técnica, organización de cargas eléctricas y corrección de puntos de sobrecalentamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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