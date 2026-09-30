Por: Noticiero 90 minutos

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Empresas Municipales de Cali (Emcali) ha movilizado sus conocidos escuadrones espaciales de energía ante la emergencia provocada por el reciente terremoto. Según información oficial recogida por el medio 90 Minutos, estos equipos cumplen funciones clave de apoyo en las labores de demolición, garantizando tanto la seguridad de las zonas intervenidas como la continuidad de los servicios públicos esenciales en áreas residenciales cercanas.

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Actualmente, Emcali cuenta con nueve cuadrillas distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad, dedicadas principalmente a responder y solucionar las necesidades de alumbrado público que surgen mientras se adelantan los operativos de demolición y reconstrucción. Esta labor, según palabras de Jorck’s Cortés, ingeniero coordinador del Escuadrón de Reconstrucción, consiste fundamentalmente en iluminar cada punto donde se realizan las demoliciones, evitando así posibles focos de inseguridad y creando condiciones favorables para los trabajos técnicos y el bienestar de los habitantes.

El proceso también contempla la implementación de luminarias adicionales temporales, diseñadas para mejorar la iluminación general luego del sismo, que en algunos sectores obligó a interrumpir el suministro de energía. Así, no solo se facilita el trabajo diario de las cuadrillas de demolición, sino que se refuerza la seguridad de quienes residen y transitan por las zonas intervenidas. Al mismo tiempo, Emcali avanza en la reparación y renovación de infraestructura eléctrica afectada por el desastre.

Uno de los puntos de intervención prioritaria es el barrio Guadalupe, donde tres cuadrillas trabajan de forma simultánea. Allí, tras analizar la situación, se identificaron y atendieron tres sectores específicos que requerían iluminación extra, además de ejecutar el reemplazo de cableado dañado por el temblor, con el fin de restablecer el servicio eléctrico en toda la zona. Según Cortés, estas medidas buscan llevar energía directamente a los lugares donde se adelantan los trabajos mayores sin dejar de lado la seguridad operativa y comunitaria.

El resto de las cuadrillas opera en regiones como Molino Rojo y otros sectores de Cali, en coordinación con el Puesto de Mando Unificado (PMU), organismo que define las prioridades y estrategias según la evolución de la emergencia. Todas estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto articulado por la Alcaldía de Cali, que apunta a una recuperación segura, ordenada y eficiente de las zonas afectadas tras el sismo.

¿Cómo está apoyando Emcali las labores de demolición tras el terremoto?

Emcali participa activamente con nueve cuadrillas de su escuadrón especial de energía, brindando iluminación temporal y reparando infraestructuras eléctricas. Su trabajo garantiza que las zonas de demolición cuenten con condiciones óptimas de seguridad y no se suspende el suministro de servicios públicos en áreas cercanas, de acuerdo con el medio 90 Minutos.

¿Qué tipo de trabajos realiza Emcali en el barrio Guadalupe tras el sismo?

En el barrio Guadalupe, Emcali ha desplegado tres cuadrillas, identificando tres puntos críticos donde han instalado luminarias temporales y reemplazado el cableado eléctrico afectado. Estas intervenciones permiten restablecer la energía y facilitar las labores de demolición de manera más segura y eficiente, según información entregada por el ingeniero Jorck’s Cortés.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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