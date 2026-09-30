Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Marisela Rubio Barrios fue sentenciada a 16 años y 8 meses de prisión por su implicación en el homicidio de su suegro, un hecho que impactó al municipio de Guamo, Tolima. El episodio violento ocurrió el 7 de abril de 2026 en una vivienda situada en el barrio El Carmen. Todo inició cuando Rubio Barrios sostuvo una acalorada discusión con su pareja sentimental. En medio del altercado, la mujer agredió a su compañero en la cabeza valiéndose de una botella.

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En ese instante, el padre de la víctima, al percatarse de la situación, intervino para prestar ayuda a su hijo. Sin embargo, el intento de auxilio terminó de forma trágica. Según información oficial de la Fiscalía General de la Nación, Rubio Barrios arremetió también contra su suegro, empleando un arma cortopunzante y un objeto contundente durante el ataque. Las lesiones sufridas por la víctima fueron de tal gravedad que le causaron la muerte en el mismo lugar de los hechos.

Durante la investigación realizada por una fiscal de la Seccional Tolima, se recopilaron pruebas suficientes para establecer la responsabilidad de Rubio Barrios en lo que fue tipificado como homicidio agravado. De acuerdo con el material recopilado y presentado ante la autoridad judicial, no solo se demostró el uso de armas en el ataque, sino también la intención dolosa que antecedió el fatal desenlace.

La reacción de las autoridades fue inmediata. Rubio Barrios fue capturada en flagrancia por la Policía Nacional tras los hechos y trasladada de inmediato a un centro de reclusión, donde permanece privada de la libertad a la espera de cumplir la condena impuesta. Este caso evidencia la gravedad de los hechos que pueden generarse en el contexto de la violencia intrafamiliar y la rápida respuesta de los organismos de justicia en procesos de flagrancia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Marisela Rubio Barrios recibió una condena de 16 años y 8 meses de prisión por el asesinato de su suegro?

La condena de Marisela Rubio Barrios se fundamenta en las pruebas recabadas por la Fiscalía General de la Nación, que demostraron su responsabilidad en el delito de homicidio agravado. Durante una discusión, la acusada atacó a su pareja y a su suegro, provocando la muerte de este último con arma cortopunzante y objeto contundente, lo que llevó al juez a dictar la sentencia mencionada.

¿Qué significa homicidio agravado y cómo se aplicó en el caso de Guamo, Tolima?

Homicidio agravado es un término legal que refiere a un asesinato cometido bajo circunstancias que incrementan su gravedad, como el uso de armas, premeditación o actitudes especialmente violentas. En el caso de Guamo, Tolima, la conducta de Marisela Rubio Barrios, el uso de objetos peligrosos y la brutalidad del hecho hicieron que se configurara este tipo penal y que la condena fuera considerablemente elevada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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