Por: Noticiero 90 minutos

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El pasado 20 de septiembre de 2026, miles de estudiantes colombianos se presentaron a las pruebas de admisión de la Universidad Nacional de Colombia, considerada la institución pública más importante del país. El proceso se llevó a cabo en 30 puntos autorizados dentro del territorio nacional y en distintas oficinas consulares ubicadas en el exterior, permitiéndoles a los aspirantes el acceso a una educación superior de calidad. Según información oficial de la universidad, el siguiente paso para quienes participaron en la convocatoria es clave: entre el 1 y el 6 de octubre de 2026, los estudiantes podrán consultar sus resultados y proceder a la inscripción del programa curricular de su elección, dependiendo del tipo de admisión y la sede escogida.

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La Universidad Nacional subraya que el sistema de admisión sigue un estricto criterio de mérito y transparencia: los cupos disponibles se asignan conforme a los puntajes más altos, en orden descendente y hasta completar la disponibilidad. Como referencia aportada en el comunicado institucional, puntajes como 680, 650 y 620 corresponden a aspirantes admitidos, mientras que quienes obtuvieron 602 entran dentro de la categoría de no admitidos. Esta información resulta esencial para entender los umbrales de ingreso y orientar a los estudiantes en los próximos pasos del proceso.

El procedimiento de consulta es sencillo y requiere de atención al detalle por parte de los postulantes. Los pasos descritos por la universidad incluyen el ingreso al portal de admisiones, selección de la modalidad de pregrado, autenticación con documento de identidad, clave de acceso y código captcha, y finalmente la visualización del resultado junto al listado de programas académicos disponibles para registro. Para quienes no logren la admisión en esta fase inicial, la institución ha previsto una segunda ventana de inscripción, programada del 15 al 19 de octubre de 2026, dirigida a los programas curriculares que aún cuenten con cupos vacantes. El mecanismo será el mismo que el usado en la primera fase.

La universidad recuerda la importancia de verificar oportunamente las credenciales de acceso, preparar la documentación y realizar la inscripción dentro de los plazos señalados, evitando así congestiones digitales o inconvenientes por demoras en el registro. Este proceso muestra el rigor y la organización de la educación pública superior colombiana, así como la elevada demanda por un cupo en la Universidad Nacional.

¿Cómo consultar el resultado de las pruebas de admisión en la Universidad Nacional de Colombia?

Para revisar los resultados, el aspirante debe ingresar al portal oficial de admisiones de la Universidad Nacional, seleccionar la opción de pregrado y hacer clic en "consultar resultados". Luego, se solicita el número de documento de identidad, la clave de acceso individual y el código captcha, lo que permite acceder a la información sobre el puntaje y las opciones de programas disponibles.

¿Qué pasos seguir si no fue admitido en la primera fase de la Universidad Nacional?

La universidad ofrece una segunda oportunidad del 15 al 19 de octubre de 2026 para inscribirse en programas curriculares que conserven cupos disponibles. El postulante debe seguir el mismo proceso de consulta y registro, manteniendo la verificación de credenciales y la inscripción oportuna para no perder la nueva oportunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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