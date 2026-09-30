Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación anunció recientemente la captura de Héctor Fabio Muñoz Briñez, actual alcalde de Ataco para el periodo 2024-2027, así como de Miller Aldana Castro, quien ocupó ese cargo entre 2020 y 2023. Junto a ellos, una contratista también fue detenida, todo esto en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratos financiados con recursos públicos provenientes del Sistema General de Regalías. De acuerdo con la información oficial, las capturas estuvieron a cargo de equipos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, mediante operativos realizados tanto en Ataco como en Florencia, Caquetá.

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El caso gira en torno a la adjudicación de un contrato de obra y dos contratos de interventoría, que según la investigación de la Fiscalía habrían sido direccionados de manera irregular por los funcionarios y la contratista involucrados. El objetivo principal de estos contratos era la construcción de un total de 1.170 baterías sanitarias en áreas rurales del municipio de Ataco, con una millonaria inversión de 21.550 millones de pesos desembolsada directamente del Sistema General de Regalías. No obstante, según los fiscales encargados del caso, la obra permanece inconclusa pese a la significativa asignación de recursos públicos, lo cual ha incrementado la preocupación sobre el destino final del dinero y la transparencia de los procesos contractuales.

En cuanto al contexto regional, Ataco es uno de los municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una iniciativa orientada a municipios especialmente afectados por el conflicto armado en el sur del Tolima. Gracias a esta condición, el municipio pudo acceder a recursos adicionales a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD Paz), lo que permitió la suscripción de los contratos actualmente bajo cuestionamiento entre junio y agosto de 2022.

La Fiscalía detalló que en el proceso investigativo se han recolectado pruebas materiales que podrían demostrar la participación de los funcionarios, exfuncionarios y contratistas en maniobras irregulares con recursos destinados a cubrir necesidades prioritarias de las comunidades rurales. Por este motivo, los capturados serán llevados ante un juez de control de garantías, instancia en la que la Fiscalía les imputará, de acuerdo con la posible responsabilidad de cada uno, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron capturados el alcalde y el exalcalde de Ataco, según la Fiscalía?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el alcalde Héctor Fabio Muñoz Briñez, el exalcalde Miller Aldana Castro y una contratista habrían direccionado irregularmente un contrato de obra y dos contratos de interventoría financiados con recursos del Sistema General de Regalías, lo que generó su captura por presuntas irregularidades y posible detrimento patrimonial.

¿Qué es el Sistema General de Regalías y cómo financió los proyectos de Ataco?

El Sistema General de Regalías es una fuente de financiación pública en Colombia que administra recursos derivados principalmente de la explotación de recursos naturales, y en el caso de Ataco, permitió invertir 21.550 millones de pesos en la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales, aunque el proyecto permanece inconcluso, según la Fiscalía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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