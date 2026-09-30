Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una nueva preocupación sacude a la comunidad de Rovira, en Tolima, luego del asesinato de Henry Cuervo, un campesino que fue encontrado sin vida en el sector conocido como Tuamo Alto. El hecho, del cual todavía se desconocen muchos detalles, ha generado inquietud en el municipio, especialmente por el contexto de amenazas que ha venido aumentando en la región en los días previos al crimen, según lo reportó El Nuevo Día.

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La información conocida hasta el momento indica que una de las hipótesis que manejan las autoridades, aún sin confirmación oficial, estaría relacionada con la extorsión. Concretamente, se habla de que Henry Cuervo habría sido víctima de represalias al negarse a pagar una ‘vacuna’, término usado popularmente en Colombia para referirse a los pagos extorsivos exigidos por parte de grupos armados ilegales o bandas criminales a los habitantes o comerciantes de la zona. Aunque las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial que confirme esta versión, es la principal línea de investigación que circula en medios locales.

Este asesinato ocurre en un momento delicado para Rovira y otros sectores del Tolima, donde recientemente han circulado videos atribuidos a presuntos integrantes de grupos armados ilegales. En estas grabaciones, según El Nuevo Día, se lanzaron amenazas explícitas e intimidaciones directas contra los habitantes de la zona, situación que elevó los temores entre la población rural y urbana. Para muchos en el municipio, la muerte de Henry Cuervo representa la materialización de aquellos anuncios violentos difundidos días atrás. Sin embargo, hasta el cierre de la información, no se habían entregado datos oficiales sobre la autoría del crimen ni sobre la veracidad de los vínculos con organizaciones criminales.

Las autoridades locales continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer los motivos del asesinato mientras la comunidad espera detalles oficiales. El caso pone en evidencia una vez más la vulnerabilidad que enfrentan campesinos y pobladores de zonas rurales en departamentos como Tolima, donde la inseguridad y la presión de grupos armados sigue siendo una amenaza latente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué asesinaron a Henry Cuervo en Rovira, Tolima?

De acuerdo con información preliminar difundida por El Nuevo Día, una de las principales hipótesis sobre la muerte de Henry Cuervo apunta a una posible represalia por negarse a pagar una ‘vacuna’, nombre utilizado para el cobro de extorsiones. No obstante, al momento de la publicación todavía no existía confirmación oficial de las autoridades respecto a esta versión.

¿Qué significa el término ‘vacuna’ en el contexto del conflicto colombiano?

En Colombia, ‘vacuna’ se refiere coloquialmente al cobro extorsivo impuesto, generalmente de manera violenta, por parte de grupos armados ilegales o bandas criminales a habitantes, comerciantes o ganaderos de ciertas regiones. Negarse a pagar puede traer consecuencias graves, como amenazas o incluso asesinatos, como se sospecha en el caso de Henry Cuervo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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