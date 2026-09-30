Por: El Espectador

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El Consejo de Estado tomó una determinación relevante al suspender de manera provisional el reconocimiento otorgado al sombrero de Carlos Pizarro, quien fuera jefe guerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19) y fue asesinado en 1990, como patrimonio cultural de la Nación. Según lo informado, en vez de esta figura de reconocimiento, el alto tribunal ordenó que el objeto sea inscrito en el Registro Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación.

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La decisión surge después del estudio de una demanda en la que se argumenta que el acto administrativo que reconocía el sombrero fue emitido sin competencia. Los demandantes aseguran que el entonces ministro de las Culturas no contaba con la potestad legal para otorgar tal reconocimiento como patrimonio, ya que la Resolución correspondiente se basó en una Ley que ya no está vigente y habría desconocido las normas aplicables. De acuerdo con lo señalado en el fallo del Consejo de Estado, ninguna de las disposiciones mencionadas facultaban al ministro para emitir este tipo de acto administrativo bajo el procedimiento seguido.

El Consejo de Estado aclaró que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes sí puede declarar bienes de interés cultural —definidos como aquellos de especial valor artístico, histórico o antropológico—, pero debe hacerlo cumpliendo el proceso establecido por la Ley General de Cultura, lo cual exige un concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural previo a cualquier decisión. En el caso del sombrero de Carlos Pizarro, dicha consulta no se realizó, como señaló la Corporación en su resolución.

Además, el tribunal puntualizó que tampoco se evaluó la necesidad de un Plan Especial de Manejo y Protección, requisito habitual cuando se trata de bienes declarados de interés cultural. Por estas razones, el Consejo de Estado estimó de manera preliminar que los demandantes tenían fundamento para afirmar que el ministro no tenía facultad para reconocer dicho bien como patrimonio cultural de la Nación. La decisión, sin embargo, es temporal y se mantiene a la espera de una sentencia definitiva.

El contexto inmediato se remonta al reconocimiento del sombrero el 18 de junio de 2024. Tras la polémica, el Ministerio precisó que el acto en cuestión no constituyó una declaratoria de bien de interés cultural, sino un reconocimiento simbólico del valor histórico y de memoria asociado al objeto. Esto marca la diferencia entre las figuras legales involucradas, y subraya la importancia de comprender la naturaleza y consecuencias de cada acto administrativo, tal como destacó el ministerio en sus comunicados posteriores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Consejo de Estado suspendió el reconocimiento del sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural?

El Consejo de Estado suspendió el reconocimiento porque consideró que el acto administrativo realizado por el Ministerio de las Culturas carecía de competencia legal y no siguió el procedimiento que exige la Ley General de Cultura, incluida la consulta previa al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Además, se argumentó que la resolución se basó en una normativa que ya no estaba vigente y omitió revisar requisitos como el Plan Especial de Manejo y Protección.

¿Cuál es la diferencia entre declarar y reconocer un bien como patrimonio cultural de la Nación?

Declarar un bien como patrimonio cultural implica seguir un procedimiento legal preciso, que incluye evaluación y concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, generando derechos y obligaciones formales para su protección. Por su parte, el reconocimiento simbólico resalta el valor histórico o de memoria, pero sin la protección jurídica y restricciones que otorga la declaratoria oficial de bien de interés cultural, según lo aclaró el Ministerio de las Culturas en este caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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