Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Un mes después del lanzamiento del Plan Urano en el departamento del Cesar, los primeros resultados permiten observar cambios significativos en el panorama del hurto de hidrocarburos que afecta al poliducto Pozos Colorados-Galán. De acuerdo con los datos conocidos por EL PILÓN, entre el 1 y el 24 de septiembre de 2026 se sustrajeron menos combustibles en comparación con el mismo periodo de agosto. Al mismo tiempo, la Estación Ayacucho, situada en jurisdicción de La Gloria, recibió 4.179 barriles de producto refinado incautado. Este dato supera ampliamente el total de 2.024 barriles incautados y entregados a esa estación durante todo el mes anterior, reflejando un crecimiento del 106,5 %.

Sigue a PULZO en Discover

La puesta en marcha del Plan Urano se ordenó en el Consejo de Seguridad realizado el 28 de agosto en Valledupar. Este plan priorizó la protección de la infraestructura petrolera y el combate frontal al hurto de hidrocarburos. Los reportes oficiales y la información recogida muestran que, tras la activación de la estrategia, el volumen de combustible robado disminuyó notablemente. El Gobierno indicó que, al comparar los últimos diez días de agosto con los primeros diez de septiembre, la extracción ilegal cayó un 24,94 %, lo que representa 652.554 galones menos sustraídos.

La evaluación de los datos extendida hasta el 24 de septiembre evidencia que hubo 79.382 barriles robados frente a los 141.366 de igual lapso en agosto, una reducción del 43,85 %. Previo a Urano, el hurto iba en aumento; agosto terminó con 184.630 barriles sustraídos, el mayor registro mensual del año hasta ese momento. Entre enero y agosto, el total robado era 144 % más que en el mismo periodo de 2025.

El registro en Ayacucho corresponde solo al producto incautado y recibido en esa estación, sin especificar dónde se recuperó cada barril ni cuántos provienen directamente de los operativos de Urano. Este fenómeno tiene varias etapas: el apoderamiento (lo sustraído ilegalmente), la incautación (lo que recupera la Fuerza Pública) y la recepción en Ayacucho (el destino de lo decomisado). Por ejemplo, la Policía reportó para el 21 de septiembre 121 vehículos y 13.775 galones de hidrocarburos bajo custodia, sin discriminar a cuál operativo corresponden.

Desde su inicio, Urano ha priorizado la protección de los corredores estratégicos del sur del Cesar. Acciones recientes incluyen el refuerzo en Tamalameque y Ocaña, capturas por delitos asociados al hurto de hidrocarburos y la identificación de posibles vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Además, la peligrosidad de la operación queda evidenciada por el ataque a trabajadores de Cenit en diciembre de 2024 en La Gloria, con saldo mortal.

El balance inicial sugiere que Urano ha conseguido reducir el hurto y aumentar la incautación de combustible, aunque solo el cierre de septiembre permitirá determinar si esta tendencia se mantiene tras meses de incremento sostenido en el delito.

¿Cuántos barriles de hidrocarburo incautado llegaron a la Estación Ayacucho tras la puesta en marcha del Plan Urano?

Según los reportes conocidos por EL PILÓN, entre el 1 y el 24 de septiembre de 2026 la Estación Ayacucho recibió 4.179 barriles de producto refinado incautado, cifra que supera de manera significativa los 2.024 barriles recepcionados durante todo agosto. Este incremento se dio durante las primeras semanas después del inicio del Plan Urano.

¿Cómo afectó el Plan Urano al hurto de hidrocarburos en el poliducto Pozos Colorados-Galán?

De acuerdo con los datos oficiales, la implementación del Plan Urano coincidió con una reducción notoria del hurto de hidrocarburos. Entre el 1 y el 24 de septiembre de 2026 se sustrajeron 43,85 % menos barriles comparados con el mismo período de agosto, lo que sugiere un impacto positivo de la estrategia de seguridad enfocada en proteger la infraestructura petrolera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.