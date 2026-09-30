Por: Canal Uno

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El país conoció la noticia del atentado sicarial que provocó la muerte del exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres cuando se encontraba en su finca en la capital del departamento de Casanare. En las últimas horas se conocieron muchas hipótesis sobre los motivos para que atentaran contra la vida del exmandatario. En Sin Carreta, el secretario de seguridad de Casanare, Julio Ramos explicó cómo va la investigación para conocer quién fue el autor intelectual de este asesinato.

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Jhon Jairo se encontraba en su finca en la ciudad de Yopal cuando fue interceptado por dos sicarios y recibió 4 impactos de bala por arma de fuego. Posteriormente, las autoridades intervinieron en el lugar y capturaron a un menor de 17 años. Desde la captura han avanzado en las investigaciones.

¿Quién ordenó el atentado?

El secretario confirmó que las personas que cometieron el delito no son de la región y que esperan tener buenas noticias la próxima semana.

“Quienes cometieron el delito no son de la región. Tenemos un porcentaje muy alto de la investigación y la próxima semana tendremos noticias favorables. Vamos en búsqueda de los autores intelectuales para así establecer de dónde vino la orden para asesinar al exalcalde”.

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Hipótesis del atentado

Ramos comentó que se han generado varias hipótesis al respecto, pero que no se pueden confirmar. Además, en medio de esta tragedia hay un parte de tranquilidad porque la investigación está avanzada. Durante la entrevista, el secretario recordó que Jhon Jairo fue una persona conocida a nivel nacional porque era polémico en sus declaraciones y tuvo problemas judiciales. Además, reitero que tienen pruebas para determinar si tenían problemas personales.

“Tenemos muchas pruebas, las cuales ya se han generado por parte de la Fiscalía y Policía para así determinar si tenía problemas personales. Para saber si tenía amenazas, ya hemos hablamos con la Unidad Nacional de Protección para que nos entreguen un informe de si había recibido amenazas”.

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