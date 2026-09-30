El aumento de tasas de interés en Colombia es una realidad que afecta a todos, sin importar si son personas que están en el anonimato o figuras que han brillado en la realidad política del país.

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Un caso que, sin decirlo específicamente, salió a flote fue el de Juan Daniel Oviedo, excandidato a la vicepresidencia de Colombia que lanzó un sorpresivo aviso sobre su nueva etapa luego de las elecciones pasadas.

“Querida red, oficialmente estoy ‘open to work’ (listo pa’ camellar). Muy agradecido con mi equipo y con todos los que confiaron en nosotros”, escribió desde su cuenta personal de LinkedIn.

El también precandidato presidencial no solo dejó en duda su eventual participación en una próxima lucha por la Alcaldía de Bogotá, sino que se sinceró acerca de su situación económica.

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“Siempre será para mi un orgullo intentar poner mi conocimiento al servicio del país. Seguiré escuchando, estudiando y preparándome para encontrar nuevas formas de aportar. Y, de paso, camellando duro para pagar las cuotas de los créditos que me dejó la campaña”, afirmó.

Oviedo fue uno de los que sonó entre posibles candidatos para la Alcaldía de Bogotá en 2027 pero, luego de exponer las deudas que debe cancelar, explicó las capacidades que tiene para desempeñarse en un eventual empleo en Colombia.

“¿En qué puedo aportar ahora? Quiero poner mi conocimiento y experiencia al servicio de más personas y organizaciones, compartiendo mis reflexiones como conferencista en los temas que más experiencia tengo: la actualidad y el futuro de Colombia; el uso de los datos para tomar mejores decisiones; el futuro del sector minero-energético en la región; mi historia de vida y lo que he aprendido en el camino”, indicó.

Oviedo tuvo 616.902 sufragios en su pasada candidatura por la Alcaldía de Bogotá, un 21,22 % del total de electores en esa jornada. Si bien eso le sirvió para ubicarse en el Concejo de Bogotá por la figura del Estatuto de Oposición, por ahora toma un aire de la política con este aviso.

“Si está organizando una conferencia, un evento o un espacio en el que alguno de estos temas pueda aportar valor, escríbame un DM”, sentenció en su sorpresivo mensaje del miércoles 30 de septiembre.

Cabe remarcar que el exdirector del Dane no descartó su futuro en la participación electoral, pero sí es claro que expuso su necesidad para resolver los temas económicos luego de la pasada campaña presidencial.

Por ahora, lo contundente, es que este recordado precandidato empezó la búsqueda para desempeñarse en un nuevo empleo en Colombia, con un capítulo distinto en su vida.

¿Quién es Juan Daniel Oviedo?

Juan Daniel Oviedo Arango es un reconocido economista, docente universitario y político colombiano nacidó en la ciudad de Bogotá.

El profesional realizó sus estudios de pregrado en la Universidad del Rosario y completó doctorado en Economía en la Universidad de Toulouse.

Consolidó una destacada trayectoria académica ejerciendo cargos docentes y de dirección investigativa en importantes instituciones universitarias dentro del territorio nacional.

Su reconocimiento público nacional aumentó significativamente durante su gestión como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística entre 2018 y 2022.

Durante ese período lideró la realización del Censo Nacional de Población, caracterizándose por una rigurosa comunicación técnica orientada a la ciudadanía.

Posteriormente, ingresó a la arena política electoral mediante la recolección de firmas para aspirar a la Alcaldía Mayor de Bogotá en 2023.

En dicho certamen democrático alcanzó la segunda votación más alta, obteniendo derecho a ocupar una curul en el Concejo de Bogotá.

Desde el cabildo distrital ejerció labores de control político enfocado en temas de finanzas públicas, movilidad y desarrollo social para la capital.

Su perfil técnico y su liderazgo independiente lo posicionan como uno de los analistas más influyentes en los debates económicos del país.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.