Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una mujer lleva hospitalizada desde el pasado 18 de septiembre en una clínica de Ibagué, mientras su familia denuncia reiterados episodios de violencia presuntamente ejercidos por su esposo a lo largo de varios años. Así lo sostiene L.G., una de las hijas de la mujer, quien decidió hacer público el caso y exigir que las autoridades actúen con mayor celeridad y brinden garantías de seguridad tanto para su madre como para su hermana y una menor de edad que hace parte de la familia.

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Según el testimonio de L.G., la relación marital de su madre con J.A.C. —identificado solo por sus iniciales— estuvo marcada por el control, el aislamiento y la presión. La pareja compartía cerca de 23 años de convivencia, tiempo durante el cual la mujer se habría distanciado de sus seres queridos por las presiones ejercidas por su esposo. De acuerdo con la denuncia, la mujer enfrentó restricciones hasta para salir de la casa o comunicarse con familiares. El relato indica que, hace aproximadamente un año, la hija intentó llevarse a su madre a Medellín para apartarla de esa situación, pero ella regresó a Ibagué tras recibir presiones de miembros de su comunidad religiosa. “Ella volvió porque la gente de la iglesia le decía que tenía que volver con él, que era su esposo”, contó L.G.

La situación, lejos de mejorar, continuó deteriorándose y, según la hija, en los últimos meses volvió a registrarse un episodio violento. Esto llevó a que una familiar del presunto agresor ayudara a sacar a la mujer de la casa, acción que incluso terminó en una agresión hacia ella. Tras este hecho, la mujer se mantuvo alejada de su esposo, aunque la familia denuncia que él siguió intentando localizarla.

Uno de los hechos más graves reseñados en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación ocurrió el 5 de agosto de 2026, en una finca de la vereda Catay. Según el documento, J.A.C. habría agredido físicamente a la mujer, arrojándola al suelo, sujetándola por el cuello y empujándola contra una pared, lo cual le provocó un golpe en la cabeza. El texto resalta que la mujer, con antecedentes médicos delicados como el uso de marcapasos y la evaluación por una posible embolia pulmonar, enfrentó dificultades para acceder a atención médica tras el episodio.

Además, la denuncia incluye acusaciones por maltrato psicológico, insultos, humillaciones, vigilancia y control permanente. Incluso existe otro proceso en el que J.A.C. fue denunciado por presunto acceso carnal violento contra una menor de edad de la familia, caso por el que estuvo privado de la libertad aproximadamente un año, pero recuperó la libertad por vencimiento de términos. La familia ha expresado su preocupación frente a la lentitud en los avances de este proceso penal, y L.G. interpuso otra denuncia por presunto acoso sexual en su contra.

La percepción de peligro llevó a la Comisaría Segunda de Familia de Ibagué a imponer una medida de protección el 2 de septiembre, que restringe a J.A.C. de cualquier tipo de contacto o acercamiento. Esta medida fue comunicada a la Policía Metropolitana de Ibagué. Sin embargo, la familia insiste en que las acciones de protección deben ir acompañadas de respuestas efectivas y decisiones judiciales prontas.

Por ahora, la mujer continúa bajo atención médica, mientras sus familiares esperan que se defina la responsabilidad sobre los hechos y se fortalezca la protección para evitar nuevos episodios de violencia.

¿Cuáles son las medidas de protección emitidas por la Comisaría de Familia de Ibagué en casos de violencia intrafamiliar?

La Comisaría Segunda de Familia de Ibagué emitió una medida de protección que obliga al presunto agresor a abstenerse de ejercer violencia física, psicológica, verbal, sexual o económica y prohíbe cualquier tipo de acercamiento, persecución, vigilancia, acoso o ingreso a los lugares donde se encuentre la víctima. Además, la medida fue informada a la Policía Metropolitana para su vigilancia y apoyo en la protección de la afectada, tal como consta en la denuncia.

¿Qué significa 'vencimiento de términos' en el proceso penal denunciado por la familia?

‘Vencimiento de términos’ se refiere a una situación durante un proceso penal en la que, si las autoridades no adelantan la investigación o juicio dentro del tiempo establecido por la ley, el procesado puede recuperar la libertad de manera provisional. De acuerdo con el relato de la familia, J.A.C. recuperó su libertad por este motivo, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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