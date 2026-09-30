Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) emprendió una revisión a fondo de las concesiones de agua en 35 municipios de Cundinamarca y Boyacá afectados por la reducción de los caudales en sus cuencas, una situación agravada por la persistencia del fenómeno de El Niño. Con esta decisión, la CAR busca salvaguardar las fuentes de agua que abastecen los acueductos urbanos y rurales, priorizando el consumo humano sobre otros usos, de acuerdo con lo estipulado en el Código Nacional de Recursos Naturales y el Decreto 1076 de 2015. La autoridad ambiental tiene la facultad de disminuir los caudales previamente autorizados, o bien suspender de manera temporal las concesiones que corresponden a actividades industriales, comerciales y agropecuarias, según las condiciones de cada caso.

Sigue a PULZO en Discover

Este proceso no será automático ni uniforme. Las 14 direcciones regionales de la CAR deberán analizar de manera individual cada expediente de concesión, realizar visitas técnicas en los puntos señalados como críticos y verificar la cantidad de agua realmente disponible. El objetivo es determinar qué actividades generan más presión sobre las bocatomas, es decir, las captaciones comunitarias del recurso hídrico. Para asegurar rigor y transparencia, los equipos técnicos de la entidad están encargados de medir los caudales mediante aforos y documentar cada situación antes de tomar una determinación.

Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR, enfatizó que las medidas se fundamentarán en criterios técnicos y científicos, con el fin de evitar que el estrés hídrico afecte la disponibilidad de agua potable para la población. Sin embargo, la entidad no detalló cuál ha sido la disminución en los caudales, ni precisó los nombres de los 35 municipios involucrados o cuántas concesiones podrían verse impactadas.

Además, la CAR exhortó de manera explícita a los sectores industrial, comercial y agrícola a abstenerse de solicitar nuevas concesiones para captar agua superficial en las zonas más críticas, pues —según los balances hidrológicos actuales— dichas solicitudes no contarían con viabilidad técnica. Se trata de una recomendación focalizada, no de una prohibición general, y busca evitar mayor presión sobre las fuentes de abastecimiento comunitario.

Con el fin de reducir el impacto en los sectores productivos, la autoridad ambiental comunicó la instalación de mesas técnicas para analizar alternativas como el uso regulado de aguas subterráneas y la implementación de sistemas de almacenamiento y recolección de aguas lluvias. Estas opciones deberán seguir procedimientos de control, apoyar la sostenibilidad del ecosistema y no comprometer el suministro futuro.

¿Por qué la CAR prioriza el consumo humano en las concesiones de agua?

La CAR prioriza el consumo humano de acuerdo con las disposiciones del Código Nacional de Recursos Naturales y el Decreto 1076 de 2015, que establecen que la protección del abastecimiento de agua potable es un derecho fundamental y debe estar por encima de otros usos, especialmente durante periodos de escasez.

¿Qué medidas toma la CAR para garantizar el abastecimiento de agua durante El Niño?

Entre las medidas adoptadas por la CAR se encuentran la revisión individual de concesiones, la posible reducción de caudales autorizados para uso productivo, la suspensión temporal de autorizaciones y la recomendación de abstenerse de solicitar nuevas concesiones en zonas críticas. Además, se evalúan alternativas como aprovechar aguas subterráneas y recuperar agua de lluvia para apoyar a los sectores afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.