Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad (CEFE) Chapinero acaba de implementar un cambio importante en el sistema de reservas para su Arena Polivalente, ubicada en el tercer piso de sus instalaciones. Según información difundida por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la entidad ha optado por una nueva plataforma digital con el propósito de ofrecer a las personas una experiencia más eficiente y amigable al momento de separar espacios deportivos.

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La transición hacia esta actualización tecnológica responde a la necesidad de hacer el proceso de reservas mucho más ágil, estable y sencillo para quienes frecuentan la Arena Polivalente. Esta área es reconocida porque allí se encuentran canchas de básquetbol y vóleibol, deportes que suelen atraer tanto a grupos de aficionados como a deportistas formales. De acuerdo con el comunicado oficial, el enlace que se usaba previamente para gestionar solicitudes ya no estará disponible, por lo que es fundamental que los interesados adopten la nueva dirección para realizar sus trámites de manera adecuada y sin contratiempos.

La recomendación explícita del CEFE Chapinero es que todas las personas tengan a mano la nueva dirección web y la compartan con sus conocidos que también disfruten de practicar deportes en ese espacio. Así, se garantiza que tanto usuarios habituales como nuevos visitantes puedan asegurarse un cupo para utilizar las instalaciones sin enfrentar barreras tecnológicas.

Además, es importante señalar que aunque la plataforma ha cambiado, el horario en el que se habilitan las reservas permanece igual. Cada lunes a las 10:00 a. m., se abre la posibilidad de separar horas para las diferentes actividades, manteniendo así la regularidad que muchos usuarios ya conocen. El CEFE Chapinero también continúa promoviendo otras iniciativas culturales y deportivas, como obras de teatro musical, ciclos artísticos y programas de formación, consolidándose como un espacio dinámico y diverso para toda la comunidad.

Este cambio busca facilitar el acceso al deporte y la recreación, simplificando los procesos y mejorando la experiencia de quienes hacen parte de la vida activa del CEFE Chapinero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo reservar la Arena Polivalente del CEFE Chapinero con el nuevo sistema?

Las personas interesadas en utilizar la Arena Polivalente del CEFE Chapinero deben hacerlo ahora a través de una nueva plataforma digital, según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Para reservar, es necesario ingresar a la dirección web proporcionada por la entidad y realizar el proceso allí, pues el anterior enlace ya no está disponible.

¿Qué actividades se pueden reservar en la Arena Polivalente del CEFE Chapinero?

En la Arena Polivalente, ubicada en el tercer piso del CEFE Chapinero, se pueden reservar espacios para la práctica de básquetbol y vóleibol. Estas actividades continúan disponibles para el público, con horarios de reserva que se abren todos los lunes a las 10:00 a. m., de acuerdo con lo anunciado oficialmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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