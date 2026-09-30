Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se refirió públicamente a la reciente captura del alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez, y aclaró los pasos que sigue el gobierno seccional mientras se define la situación jurídica de este funcionario. En declaraciones recogidas por El Nuevo Día, Matiz enfatizó que todavía no se ha designado un alcalde encargado, ya que se está a la espera de lo que resuelva la audiencia que enfrenta Muñoz Briñez. "Estamos esperando, no hemos tomado ninguna decisión todavía porque hay que esperar el resultado", puntualizó la gobernadora al ser consultada sobre la posibilidad de delegar a alguien temporalmente al frente de la Alcaldía.

Sigue a PULZO en Discover

Por el momento, la administración departamental revisa los procedimientos jurídicos aplicables en caso de que sea necesario hacer un relevo en la Alcaldía de Ataco. Un aspecto clave a resolver es el partido que avaló originalmente a Muñoz Briñez, dado que esa colectividad ya no existe. "Estamos revisando jurídicamente ese tema", aseguró Matiz, mostrando cautela sobre los mecanismos que podrían entrar en juego si el relevo se vuelve indispensable.

Tampoco se ha establecido si un miembro del gabinete de la Gobernación podría asumir la Alcaldía o si se optaría por otra figura, ya que la decisión final depende del desenlace de la audiencia judicial. El escenario, entonces, sigue en completo suspenso hasta conocer el resultado que defina el juez sobre el caso del actual mandatario municipal.

La captura de Héctor Fabio Muñoz Briñez, junto con el exalcalde Miller Aldana Castro y una contratista, se realizó en el marco de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con información del ente acusador, los tres están señalados de posibles actos irregulares en la celebración de contratos financiados mediante recursos de regalías. Específicamente, la investigación se centra en un contrato de obra y dos contratos de interventoría que tenían como propósito la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales del municipio de Ataco.

Por ahora, el destino de la Alcaldía está en manos de la justicia y de las decisiones administrativas que procedan tras conocerse la situación definitiva del alcalde capturado.

¿Por qué fue capturado el alcalde de Ataco Héctor Fabio Muñoz Briñez?

El alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez, fue capturado en medio de una investigación de la Fiscalía General de la Nación. Según esa entidad, presuntamente participó en irregularidades relacionadas con contratos para la construcción de baterías sanitarias en zonas rurales, utilizando recursos de regalías. Junto a él también fueron detenidos el exalcalde Miller Aldana Castro y una contratista vinculada al proceso.

¿Qué pasará con la Alcaldía de Ataco tras la captura del alcalde?

Según confirmó la gobernadora Adriana Magali Matiz, aún no se ha tomado una decisión sobre quién asumirá temporalmente la Alcaldía de Ataco. La administración revisa mecanismos jurídicos y evalúa alternativas, pero esperará primero a que se defina la situación legal de Muñoz Briñez en la audiencia correspondiente, antes de nombrar un encargado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.