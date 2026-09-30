Mientras Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, permanece recluida en la cárcel de máxima seguridad de Picaleña, en Ibagué, Transmilenio expuso una propuesta relacionada con la situación de la creadora de contenido. El planteamiento fue conocido durante una nueva audiencia y contempla una alternativa que involucra su trabajo en redes sociales.

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De acuerdo con lo explicado por Transmilenio durante la diligencia, la idea surgió después de analizar el componente económico relacionado con el caso. La entidad señaló que el comité de conciliación y la administración distrital revisaron la posibilidad de que parte de ese valor se traduzca en contenidos que puedan ser utilizados en campañas de cultura ciudadana.

Transmilenio propone que ‘Epa Colombia’ haga videos pedagógicos para saldar deuda

La propuesta busca que ‘Epa Colombia’ aporte contenidos enfocados en promover mejores comportamientos dentro del sistema de transporte público. Según la explicación entregada durante la audiencia, se trataría de una alternativa que permitiría aprovechar su capacidad de comunicación en redes sociales para abordar situaciones relacionadas con convivencia y prevención de actuaciones delictivas.

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TransMilenio propone que Epa Colombia haga 55 videos para promover la cultura ciudadana en el sistema masivo de transporte. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/IyfAGLWRGg — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

Transmilenio también explicó que el valor de esos contenidos fue calculado tomando como referencia el precio que tenía el trabajo publicitario de Barrera antes de su privación de la libertad. La entidad sostuvo que esa metodología permitió establecer un valor económico verificable para los servicios que serían prestados.

El planteamiento incluye además un componente económico directo de 100 millones de pesos, mientras que otra parte del valor sería cubierta mediante los contenidos acordados. Desde Transmilenio señalaron que el objetivo es que el patrimonio público quede respaldado y que cada componente del acuerdo pueda ser cuantificado y comprobado.

Durante la audiencia, la entidad también recordó que Transmilenio suele contratar a creadores de contenido e influencers para desarrollar campañas dirigidas a los usuarios. En ese sentido, explicó que la propuesta relacionada con ‘Epa Colombia’ seguiría una lógica similar, aunque bajo las condiciones particulares del acuerdo que está siendo analizado.

La propuesta aparece mientras ‘Epa Colombia’ continúa recluida en Picaleña y después de que se conocieran nuevas imágenes de la empresaria. El planteamiento de Transmilenio deberá avanzar dentro de los trámites correspondientes antes de que pueda establecerse cómo se concretaría.

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