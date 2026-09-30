Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, volvió a aparecer luego de ser trasladada a la cárcel de máxima seguridad de Picaleña, en Ibagué. Las nuevas imágenes de la empresaria e influencer se conocen en medio de la atención que ha causado su situación y de una propuesta que Transmilenio puso sobre la mesa durante una nueva audiencia.

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Durante la audiencia, la empresaria se vio atenta a la intervención de las partes. Cabe mencionar que desde hace meses su imagen era reservada y se conocía de su estado de salud y el avance de su proceso a través de su representante legal. Es por esto que la reaparición de Barrera causó sorpresa.

La aparición de ‘Epa Colombia’ ocurre mientras avanza el proceso relacionado con la forma en que podría cumplirse parte de la obligación económica derivada del caso. En ese contexto, Transmilenio planteó una alternativa que involucra directamente a la creadora de contenido y su trabajo en redes sociales.

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Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, reapareció este miércoles tras ser trasladada a la cárcel de máxima seguridad de Picaleña, en Ibagué. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/8yVDHg7Ed8 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

La propuesta contempla que ‘Epa Colombia’ haga alrededor de 55 videos relacionados con cultura ciudadana en el sistema de transporte público de Bogotá. La idea fue expuesta durante la audiencia y busca transformar parte del componente económico en una serie de contenidos que puedan tener utilidad para el sistema.

Desde Transmilenio explicaron que la propuesta fue revisada por el comité de conciliación y por la administración distrital. Según lo expuesto en la audiencia, se tomó como referencia el valor que tenía un video de la influencer antes de que fuera privada de la libertad para establecer una equivalencia económica.

La entidad explicó que el acuerdo también contempla un componente económico de 100 millones de pesos, mientras que el monto restante, cercano a los 300 millones de pesos, se traduciría en los contenidos audiovisuales. De esta manera, Transmilenio sostiene que el valor de los videos puede ser cuantificado y comprobado.

La propuesta también apunta a que los contenidos tengan un mensaje relacionado con la prevención de actuaciones delictivas y el comportamiento de los usuarios dentro del sistema. La entidad señaló que normalmente contrata influencers para campañas de cultura ciudadana, por lo que, en este caso, se plantea monetizar el trabajo de Epa Colombia bajo ese mismo concepto.

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